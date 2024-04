Cómo puede Instagram poner en riesgo tu privacidad

Con más de mil millones de usuarios activos, Instagram se ha convertido rápidamente en una de las plataformas de redes sociales más famosas y utilizadas en el mundo. En esta red social se pueden compartir fotos, historias y momentos fugaces con amigos y seguidores.

Sin embargo, ¿somos realmente conscientes de los riesgos que esto implica para nuestra privacidad? No hay que olvidar que Instagram recopila una gran cantidad de datos sobre cada uno de nosotros, incluyendo nombres, ubicación, intereses y hábitos de navegación. Toda esta información no solo puede ser utilizada para mostrar publicidad personalizada, sino que también puede ser aprovechada por ciberdelincuentes con fines desconocidos.

Los riesgos para tu privacidad son reales, ya que se pueden exponer datos personales, rastrear y recopilar información, y ser víctima de ciberataques.

Por eso es tan importante proteger su privacidad en Instagram. Para ello, se recomienda instalar una VPN. Con una VPN, puedes cifrar tu tráfico ocultando tu dirección IP real detrás de una nueva en una ubicación geográfica diferente, protegiendo tus datos personales en Instagram. También puedes probar una prueba gratuita VPN para ver todas las funciones.

Pero esto no termina aquí. En el artículo de hoy vamos a descubrir cuáles son los riesgos de Instagram para nuestra privacidad y presentaremos algunos consejos útiles protegerte ante esta vulnerabilidad.

La seguridad en Instagram no solo implica proteger datos, sino también cuidar la salud mental. Pixabay / La Razón.

Instagram: ¿una puerta a la invasión de tu privacidad?



Como hemos mencionado, en Instagram se recolecta una gran cantidad de información y datos personales de los usuarios inscritos. La vulneración en los sistemas de seguridad de Instagram hace que estén en riesgo la información y la privacidad de quienes utilizan esta red social.

No hay que olvidar que al utilizar Instagram estamos expuestos a la vulneración de datos personales, especialmente si terminamos publicando información como nombres completos, ubicación, biografía, número de teléfono, correos electrónicos, datos que terminan siendo públicos para quienes visitan tu perfil. Esto es especialmente cierto para quienes utilizan programas para administrar varias cuentas de Instagram.

Además de la información pública que has decidido mostrar, también se expone lo que se conoce como metadatos, es decir, fotos y videos en donde se encuentra información oculta como fecha y hora, ubicaciones de GPS y el tipo de dispositivo utilizado como los teléfonos iphone. Aunque esta información no sea visible, puede ser fácilmente extraída por terceros con malas intenciones. Como si esto no fuera suficiente, las historias y los reels, es decir, estos formatos efímeros, también pueden proporcionar información sensible en tiempo real, como ubicaciones actuales o eventos a los que estás asistiendo.

De la misma manera, es importante evidenciar que Instagram no está exento del rastreo en la recopilación de datos. Con sus algoritmos y cookies, esta red social es capaz de rastrear nuestra actividad dentro y fuera de la plataforma, recopilando información sobre hábitos, preferencias e intereses. Toda esta información será utilizada luego para mostrar publicidad personalizada, pero también puede ser empleada por ciberdelincuentes que suplantan identidades. También tenemos que destacar que Instagram utiliza la tecnología de reconocimiento facial para poder identificar personas en fotos y videos, aunque no estén etiquetados. Esta tecnología pone en riesgo la privacidad de los usuarios activos porque fomenta la vigilancia y el seguimiento sin consentimiento.

Por otro lado, es importante subrayar el hecho de que Instagram es una plataforma que puede estar sujeta a la vulnerabilidad de ciberdelincuentes y estafas. Son muy frecuentes los casos de robos de cuentas por parte de piratas informáticos que de alguna manera logran tener acceso a los perfiles a través del malware o la ingeniería social.

En el momento en que el delincuente tiene acceso a la cuenta, puede robar información personal, suplantar identidades e incluso llevar a cabo actos de chantaje. Como si esto no fuera suficiente, Instagram también está plagado por estafadores que crean perfiles falsos para poder engañar a personas y robar dinero o información personal. Por eso, es muy importante siempre estar alerta y verificar la autenticidad de una cuenta antes de interactuar con ese determinado usuario.

Asimismo, no podemos dejar de evidenciar el impacto que Instagram puede tener en la salud mental. Debido a la constante exposición a imágenes perfectas y una vida aparentemente idílica, se generan sentimientos de comparación que pueden llevar a una baja autoestima o insatisfacción personal. Sin contar también que Instagram puede convertirse en un escenario para casos de ciberacoso, bullying y comentarios negativos que pueden tener un efecto devastador en la salud mental de las personas. El número de personas que necesitan la ayuda de un psicólogo crece día a día, y el motivo son las redes sociales.

¿Cómo proteger tu privacidad en Instagram?



Con cientos de millones de usuarios, Instagram es parte integral de nuestras vidas. Si te preocupa la seguridad de tus datos en esta red social, es importante que implementes algunas estrategias que te ayudarán a proteger tu privacidad y garantizar una navegación tranquila.

Configura tu cuenta como privada para que puedas limitar la visibilidad de tus publicaciones a tus seguidores aprobados. Revisa la configuración de privacidad y ajustarla para que puedas determinar quién va a ver tu información de contacto, historias y etiquetas, y comentarios. Desactiva el seguimiento de ubicación para no compartir tu ubicación en tiempo real en publicaciones o historias. Evita publicar información personal sensible como tu número de teléfono, datos bancarios o tu dirección. Utiliza una contraseña segura y única activando la autenticación de dos factores. En caso de necesidad, podrás recuperar tus contraseñas perdidas en los dispositivos móviles iOS con los softwares de última generación cómo el iPhone password manager. Mantente actualizado sobre las políticas de seguridad de Instagram y mantente al tanto de las nuevas configuraciones. Navega por internet seguro con una VPN o software antivirus.

En definitiva, siguiendo estos consejos vas a poder proteger tu privacidad en las redes sociales. Lo importante es prestar mucha atención a las diferentes configuraciones de seguridad y limitar la publicación de datos personales.

AM