Lista COMPLETA de tarjetas de débito de BBVA que serán eliminadas este viernes

Fue la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, la que reveló que BBVA es el banco más importante en México, en relación al número de clientes.

Con el objetivo de seguir manteniendo a su base de clientes, la institución bancaria hace un llamado para quienes tienen tarjetas de débito sin utilizar de tres meses a la fecha, las utilicen, pues hay una lista de plásticos que dejarán de funcionar este mes de octubre.

Aquí te compartimos la información completa, para que si tú tienes una de las tarjetas que aparece en esta lista, utilices tu tarjeta de débito en caso de querer tenerla contigo, todavía.

Lista COMPLETA de tarjetas de débito de BBVA que serán eliminadas en octubre

De acuerdo a las normas de BBVA, el banco depurará las cuentas de tarjetas de débito que no son usadas desde hace tres meses, con el objetivo de poner a la disposición de los clientes un servicio más eficaz.

Este viernes 18 de octubre serán eliminadas aquellas tarjetas de débito que no hayan tenido movimientos en los meses de julio, agosto y septiembre del 2024. Lo que hará BBVA es que eliminarán las cuentas de esas tarjetas de débito.

Las elegidas, son las siguientes:

Tarjeta Básica BBVA

​Tarjeta Nómina BBVA

​El Libretón Mi Despensa

​Membresía BP Link Card

​Maestra PyME BBVA Libretón 2.0

​Libretón Premium

​Solución Personal

​Tarjeta Pagos Contigo BBVA

​Maestra particulares envíos de dinero

​Cuenta Express

​Libretón Dólares

​Maestra Dólares Frontera

​Maestra Dólares PyME

​Maestra Patrimonial Dólares

​Libretón Básico

Es importante aclarar que aquellas cuentas que se eliminarán, serán aquellas que si bien no han sido usadas en los últimos tres meses, tampoco tengan el saldo mínimo establecido. Es decir, que si tú no has usado tu tarjeta, pero tienes el saldo mínimo establecido en ella, la cuenta de tu tarjeta de débito no será eliminada.

Este es un ejercicio que BBVA realiza en diversos periodos del año. Tanto en marzo como en julio pasado, se hizo también la cancelación de aquellas cuentas de tarjetas de débito que no habían registrado movimientos en los últimos tres meses y que no habían tampoco conseguido el mínimo de saldo en los plásticos.

