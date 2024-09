'Incertidumbre' de la reforma judicial 'es por falta de información', inversiones están seguras: Ebrard

Tras la aprobación de la reforma judicial, el futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, rechazó que las inversiones corran riesgo y la posible fuga de capitales, al sostener que la incertidumbre en torno al tema se debe a falta de información, por lo que ya se está trabajando en aclarar las dudas sobre la iniciativa.

“Mira no creo que la reforma, no veo porqué vaya a interferir con el flujo de inversiones. El flujo de inversiones va a seguir. Este año se consolida México como principal socio de Estados Unidos. Nosotros tenemos la comunidad norteamericana más grande del mundo, todo esto te lleva a una integración estructural, entonces hoy es una reforma judicial, bueno la vamos a implementar y también México va a mejorar su sistema judicial, que es el resultado que se busca y la integración económica no solo va a continuar, sino que va a crecer”, aseguró.

México es el principal socio comercial de Estados Unidos, afirma Marcelo Ebrard. Foto: Especial

Ebrard ya trabaja para aclarar dudas de inversionistas

Entrevistado por medios de comunicación tras su participación en la primera edición de UNLOCKEDAI, la comunidad más importante de Inteligencia Artificial para Pymes en México, el excanciller Marcelo Ebrard afirmó que ya se está trabajando en resolver las dudas de los inversionistas nacionales como extranjeros para que tengan la certeza de que la iniciativa sólo vino a mejorar la impartición de justicia.

“Yo creo que tienen preguntas razonables, lógicas de como se va a implementar, la respuesta tiene que ser aclarar esas dudas… yo les he pedido a las empresas con las que me he reunido que me den sus preguntas para tratar de contestarlas porque más allá del debate político, económico, que es importante, la base de la preocupación que puedan tener se deben a incertidumbres, entonces lo que tenemos que hacer es aclararles eso y eso va a reducir la incertidumbre” Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía

Marcelo Ebrard comentó que no hay razones para pensar que las inversiones se fugarán , pues la reforma no da la pauta para que ocurra eso.

“Todas las inversiones están protegidas por la ley en México, no hay ninguna disposición en la reforma judicial que pudiera poner en riesgo la inversión, no tiene porqué", aseguró, y explicó:

Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía. Foto: Especial

No hay razones para temer fuga de inversiones: Ebrard

"México cuenta con tratados internacionales, la Constitución protege la propiedad y las inversiones legítimas, yo no veo ninguna razón para pensar que va a haber una fuga de inversiones , por el contrario, pienso que los años que vienen vas a tener un aumento de inversión”.

Agregó que desde la Secretaría de la Economía se hará todo lo posible para que la implementación de la reforma judicial se haga de la mejor manera, ya que de esta iniciativa debe surgir un mejor sistema de justicia en México y “así lo ven nuestros socios principales”; además, dijo, no hay que dudar de que nuestro país lo hará bien.

Apuntó que con el posible recorte de 50 puntos a la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, el próximo 18 de septiembre, va a generar que nuestro país entre a una fase de mayor inversión “de manera que hasta yo sería hasta optimista de lo que veo en las próximas semanas”.

#VIDEO Marcelo Ebrard, futuro secretario de Economía, afirma que las inversiones están seguras ante la aprobación de la reforma judicial y señala que la incertidumbre que hay en torno a la iniciativa se debe a la falta de información, por ello, se está preguntando a los… pic.twitter.com/0qff7gB5ie — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 11, 2024

cehr