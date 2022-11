Las mejores apps para apostar

La idea de apostar en deportes siempre es atractiva. Si al interés que de por sí tiene ver jugar a tu equipo, le añadimos la emoción de poder ganar un poco de varo, a nadie se le escapa que es una posibilidad divertida.

Además, en México, las apuestas son legales siempre que las ofrezca una empresa autorizada por la Segob. Para saber cuáles son, se puede consultar en portales especializados en apps de apuestas deportivas como BettingGuide. De hecho, es lo que hemos hecho para investigar este artículo y dar con las mejores apps de apuestas legales en México:

Bet365

Bet365 es una app de apuestas fantástica que combina la seguridad de ser una empresa con una amplísima trayectoria internacional como casa de apuestas, la oferta de buenos momios y una excelente de cobertura de deportes y eventos. Es decir, puedes apostar:

Seguro Con buenos pagos En muchos deportes y juegos

Esta combinación de tres factores es excelente y suficiente para poder asegurar que bet365 es una de las mejores casas de apuestas en México. Ahora bien, aquí estamos hablando de apps para apostar desde el celular, ¿es buena?

Efectivamente, la app de Bet365 ofrece una experiencia de uso sin errores. Es estable y con ella se puede hacer todo lo que podrías hacer en la web, incluyendo hacer apuestas, abonos de dinero, retiros y ver los juegos en streaming cuando están disponibles.

Strendus

Strendus es una apps de apuestas activa con las promociones en la que siempre hay algo que ganar. Hay dos cosas que destacan en Strendus:

La enorme cantidad de momios y tipos de apuestas que ofrecen para cada juego de la Liga MX.

​La disponibilidad de su app en Galaxy Store (Samsung) y AppGallery (Huawei), además de las más comunes App Store (Apple) y Google Play (Google).

La funcionalidad también es muy buena y con ella podrás apostar, ingresar, retirar y, en definitiva, hacer todo lo que le puedes pedir a una app de apuestas.

Caliente

Caliente apuestas es una marca muy bien conocida en México y la verdad es que es merecido porque ofrecen un servicio de alto nivel. Su app de apuestas deportivas está a la altura del prestigio de Caliente, lo que quiere decir que es una de las mejores apps para apostar disponibles en el país.

En resumen, te ofrecen buena cobertura de deportes y buenos momios, con especial atención a las competiciones, equipos y deportistas mexicanos.

Betway

Betway es una casa de apuestas internacional que ha comenzado hace ya tiempo a ofrecer sus ervicios en México. Su principal atractivo es que además de la autorización de la Segob, tiene el respaldo de años de historia en los mercados internacionales exhibiendo un buen comportamiento.

Es, por tanto, una buena opción para aquellos jugadores que den más importancia a la seguridad.

Sin importar qué app escojas para apostar, te recomendamos limitarte a aquellas que tienen la autorización de la Segob o de otra manera no solo sería ilegal, sino además peligroso en el sentido de que podrían retener tu dinero y no pagarte lo que ganes, comerciar con tus datos personales, etc.

Las apuestas son solo para mayores de 18 años. Si juegas, hazlo con responsabilidad.