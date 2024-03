Si buscas una cafetera con jarra térmica, estas son las que Profeco te recomienda

El café caliente es algo que no puede faltar para aquellos cuyas mañanas no pueden comenzar sin esta bebida. Ya sea con leche, sin azúcar, con azúcar o con crema, esta es una de las bebidas más consumidas por los mexicanos y también por millones de personas alrededor del mundo. Simplemente "no funcionamos sin café", dicen algunos.

Si tú eres de esos que necesita la energía de un sorbo de café caliente para comenzar el día, la Procuraduría Federal del Consumidor piensa en ti. Luego de un análisis realizado a 24 modelos de 14 marcas diferentes, te da a conocer cuáles son las que tienen jarra térmica y que considera las mejores para ti y para que tu café se mantenga lo más calientito posible durante mayor tiempo.

¿Cuáles son las cafeteras con jarra térmica que Profeco recomienda?

Las jarras que contienen una jarra térmica y que Profeco considera que esa es una ventaja sobre otras cafeteras pues mantienen el café más calientito durante más tiempo, son las siguientes:

Cuisinart, modelo DCC-5570

​Oster, modelo BVSTDC4411-013

En una consulta que hicimos en La Razón, el costo de la primera cafetera con jarra térmica, la Cuisinart, es de 835.30 pesos, pidiéndola a domicilio en Amazon, mientras que la cafetera Oster, tiene un costo de mil 699 pesos también en Amazon.

También revelaron las mejores cafeteras de goteo

Las cafeteras de goteo, las que utilizan los filtros como tú las conoces, sin cafeteras que siguen siendo populares porque el café sale mucho más ligero, tiene una mayor cantidad de cafeína y sus aromas y matices están más acentuados, de acuerdo a este estudio de calidad realizado por Profeco en enero de este año y el cual puedes consultar haciendo click AQUÍ.

Las que Profeco considera las mejores cafeteras de goteo son las siguientes:

Black & Decker, modelo CM0755S-MX

​Proctor Silex, modelo 48138PS

​Oster, modelo BSVTDC05-013

​Cuisinart, modelo DC-5570

​Taurus, modelo COFFEMAX 6

​Taurus, modelo COFFEMAX 6 RIBBON

