"En Metabase Q buscamos hacer fácil lo complicado"

Metabase Q, empresa que genera estrategias de ciberseguridad, ha venido construyendo un sistema colaborativo con compañías y gobiernos no sólo en México, sino también en la región latinoamericana para proteger a las personas y compañías de ilícitos cibernéticos.

En un entorno en el que, según la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), México se ubica como el tercer país con mayores ciberataques, el desarrollar una compañía que enfrente las mayores afectaciones en la materia, es imprescindible.

En entrevista con La Razón, Mauricio Benavides, el CEO de Metabase Q, señala que emprender con una firma como la que dirige no es fácil; sin embargo, cuando se hace con pasión, todo lo demás llega por añadidura.

Todas las complejidades que pueden pensarse u ocasionarse al crear una empresa, todas esas cosas, se vuelven increíbles cuando vas viendo que lo que vas haciendo ayuda a la sociedad y a las compañías Mauricio Benavides

El fundador de la empresa que nació en 2018 asegura que el secreto para convertirse en la plataforma líder de ciberseguridad para empresas en la región está en desarrollar el talento necesario, rodearse del equipo correcto y hacer fácil lo que se piensa que es muy complicado.

“Tiene sus retos como todo, pero si buscas hacer algo fácil, normalmente ya está hecho, más bien es buscar cómo algo complicado sea fácil de entender y que realmente aporte. Desde nuestro punto de vista es cómo vamos a aportar ese granito de arena a la sociedad y realmente pensar en cómo desarrollar el talento y cómo hacemos que en México sea más seguro y mejor”, sostuvo.

En los últimos dos años, Metabase Q se ha enfocado en fomentar la vinculación institucional e incidir en la agenda pública en materia de ciberseguridad con actores relevantes del sector privado, la academia y organizaciones de la sociedad civil, en comunicación con el sector público.

¿Qué tan difícil ha sido para usted dirigir una empresa como Metabase Q? No ha sido difícil, ha sido muy fácil y me siento muy afortunado, porque si te rodeas de gente buena las cosas se mueven más fácil. Yo creo que tengo un equipo increíble, me apasiona lo que hago, siempre tienes problemáticas, pero si lo ves como una forma de enfrentar los problemas y tienes un equipo de alto nivel, lo demás es fácil.

¿Qué ha sido lo más interesante para usted a la hora de emprender? Para mí lo más interesante o divertido de todo esto, que ha sido mi sueño, es desarrollar talento en la región, posicionar a México como un país que a nivel global tiene talento, que puede competir con cualquiera en el mundo y la verdad es que he encontrado gente extraordinaria que nos ayuda a hacer eso no nada más en México, sino en toda Latinoamérica.

¿Es difícil para usted emprender? No lo veo difícil, como emprendedor siempre tienes altas y bajas y tienes que tener un estómago diferente al ser un ejecutivo de una empresa, pero cuando es tu pasión lo haces por gusto todo lo demás viene solo, y si te rodeas de gente más inteligente que tú no hay nada difícil.

Tiene sus retos como todo, pero si buscas hacer algo fácil, normalmente ya está hecho, más bien es buscar cómo algo complicado sea fácil de entender y que realmente aporte. Desde nuestro punto de vista es cómo vamos a aportar ese granito de arena a la sociedad y realmente pensar en cómo desarrollar el talento y cómo hacemos que en México sea más seguro y mejor.

Estamos en un momento en el que la ciberseguridad, entre más puertas se abren o mayor innovación existe, los ciberdelincuentes se vuelven más ágiles para atacar

Y en México, ¿es difícil emprender? No es un lugar fácil para emprender y menos si lo comparas con países mucho más desarrollados, levantar capital, al abrir una empresa todo está el revés. Para una empresa tienes que abrir una cuenta de banco y para abrir la cuenta de banco te pide la empresa, que esté constituida y para abrir una empresa te piden los comprobantes de domicilio y cosas de ese tipo; entonces es un reto, pero es un país maravilloso, con personas y gente extraordinaria, lo mismo pienso de Latinoamérica y con todo y sus retos estamos muy contentos de poder aportar. Vale la pena, aunque tengas retos, ir desarrollando, el poder ir aportando más y más, no sólo en el tema de una transacción comercial, sino es muy bonito ver como ayudas a la sociedad en decisiones que pueden cambiar un país en los próximos 50 años, el ver cómo puedes encontrar talentos de cualquier comunidad.

¿Por qué innovar en ciberseguridad? La ciberseguridad nosotros la vemos diferente, la vemos como un habilitador de la innovación, porque el mundo se vuelve cada vez más digital, todo se ve desde dispositivos más inteligentes; actualmente llegas a tu casa y el refrigerador casi casi pide el súper automáticamente, llegas y la estufa prácticamente está prendida, estamos en un momento en el que los coches se manejan solos y ya todo es facial, casi ya no se utilizan los password, entonces el tema de la ciberseguridad se vuelve cada vez más crítico.

Además, estamos en un momento en el que la ciberseguridad, entre más puertas se abren o mayor innovación existe, los ciberdelincuentes se vuelven más ágiles para atacar, entonces nosotros, nos vemos como un habilitadora de información.

¿Existe una fórmula para lograr lo que soñaste como emprendedor? Nunca te des por vencido y todo el mundo siempre te va a decir que no se puede, no les hagas caso. Hay mucho que hacer por delante, creemos mucho en la colaboración sobre todo en esta industria y estamos contentos de estar en México y poder aportar y desarrollar talento.

¿En materia de ciberseguridad, cómo está nuestro país? Vemos a México como 10 años atrasado respecto al resto del mundo, decirte en qué lugar, no me atrevo, lo que sí podemos decir es que lo que vemos en nuestros clientes es que, en materia de regulación, de warnings, es que México está ahora en donde estaba Estados Unidos o países de Europa hace 10 años, vamos muy lento.