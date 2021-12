México Golf Card ve en el deporte nuevo impulso a los negocios

El golf es un deporte que además de apasionar a 120 mil personas en México engloba experiencias, estilo de vida, comunidades y además tiene un valor estimado de 25 mil millones de pesos por la derrama que genera en cuanto a viajes, renta de autos, restaurantes, marcas de ropa, etc.

Este potencial fue la razón que vio Rodrigo Fueyo, CEO de México Golf Card, para lanzar cuatro membresías que permiten a los deportistas acceder a experiencias en torno a este gran deporte, pero siempre de la mano de socios estratégicos como hoteles, tiendas deportivas, restaurantes, líneas aéreas, empresas de renta de autos, Spa’s entre otros.

Para ello, platica el director a La Razón, la mejor manera de hacerlo es creando una comunidad a través del cross marketing, invitando a otras empresas a sumarse y explorar un mercado de alto poder adquisitivo que además no ha sido del todo atendido, o al menos no con un concepto como el que presentó en octubre pasado.

Para el empresario, el deporte es uno de los que mayor dinamismo presentó durante la pandemia de Covid-19 y fue así que aun durante los momentos más complejos de la enfermedad, decidió lanzar el concepto que al término de un año habrá enrolado a mil golfistas, entre hombres, mujeres y jóvenes menores de 25 años.

lo que queremos es mostrarles a las diferentes empresas cómo pueden desarrollar estrategias de la mano de este deporte para que sus negocios crezcan ya que al unirte a México Golf Card, pretendemos volvernos una comunidad que permita a los negocios acceder al mundo de los golfistas Rodrigo Fueyo

CEO de México Golf Card

¿Qué es México Golf Card? Esta nueva empresa de Power Golf se perfila como la unidad de golfistas más grandes de México, estamos ofreciendo a los golfistas la posibilidad de adquirir una de cuatro membresías que les dan diferentes beneficios incluidos experiencias; es decir, podrán acceder a beneficios en campos de golf, en prácticas de golf, simuladores, clínicas o clases de golf y también en tiendas de golf con las principales marcas, y con eso estarías englobando todo lo que requieres como golfista para poder jugar; sin embargo, no nos quedamos ahí, decidimos incorporar también todo lo que tiene que ver con viajes y estilo de vida, porque entendemos que el golfista en México no solamente va y juega, sino que tiene todo este halo de estilo de vida en el cual termina teniendo experiencias en viajes, restaurantes, etc.

En los campos de golf han entrado conceptos nuevos como el Topgolf en Monterrey es algo que te permite una actividad muy increíble para ir a convivir con tus amigos y también estamos ofreciendo formar una comunidad de empresas que estén relacionadas al mundo del golf, o sea que ofrecemos una serie de beneficios a nuestros socios, pero lo hacemos de la mano de diferentes empresas. Tenemos hoteles, líneas aéreas privadas, rentas de autos, tenemos el Autódromo Hermanos Rodríguez, restaurantes, todo lo que va de la mano del estilo de vida del golfista.

¿De dónde nace el concepto? Mi socio Manuel Aguirre y yo nos hemos dedicado al mundo del golf corporativo desde hace 12 años; sin embargo, este último año a raíz de la pandemia muchísima gente empezó a jugar al golf, porque es una de las actividades que se hace al aire libre, en México fue una de las actividades que tanto jóvenes como mujeres y hombres empezaron a desarrollar, porque veían que era uno de los medios para poder salir e interactuar, entonces platicando sobre eso es que nació. Hace muchos años había proyectos en los cuales se ofrecían solamente beneficios en campos de golf y entonces decidimos que era el momento de integrar otras cosas, por ello ofrecimos una membresía con beneficios no sólo en el campo del golf para jugar los 18 hoyos, sino que también buscamos que aquella gente que no está relacionada con este mundo se pueda iniciar. Esta idea se transformó en una compañía que se llama México Golf Card, la cual después de una investigación decidimos lanzar cuatro productos: Prime, para jóvenes menores de 25 años, W, para mujeres mayores de 25 años y con beneficios exclusivos; Black, una tarjeta para hombres y Titán, una tarjeta para un segmento premium a la que sólo puedes acceder por invitación.

¿Qué más busca este producto y qué potencial tiene? México Golf Card está en México para sumar, buscamos contribuir con nuestros socios, que los miembros visiten nuestros establecimientos, queremos generar experiencias. En México buscamos posicionarnos como una comunidad, pero una en la que las experiencias sean lo más importante para nuestros socios. Con México Golf Card podrán tener beneficios en hoteles, en viajes, en vuelos privados, renta de coches, entonces todo eso al final del día lo que va a hacer es sumar. Básicamente eso es lo que vamos a terminar de generar, la integración de más negocios que atiendan este segmento.

¿Cómo fue hacer las sinergias con otras empresas? Empezamos a ver lo que hay fuera del golf, qué es lo que hace el golfista y fue como nos unimos a empresas como Grupo Posadas y a través de un programa empresarial que ellos tienen se puede acceder a hoteles desde el Live Aqua hasta el One, nos acercamos a Grupos como RCD y ahora también podrán acceder Nobu en Los Cabos, a Hard Rock o a Marriott. También tnemos sinergias con Hertz, con Dollar, a Europcar; en el caso de aerolíneas privadas tenemos marcas como Fly Across, Patriot, hablando de estilos de vidas tenemos marcas como Roche Bobois, entre otras.

¿Cuánto vale el mercado del Golf? Hay muchos maneras en las que se podría valuar, hay una cifra que señala que vale 25 mil millones de pesos, pero se puede medir de diferentes formas, como en rondas de golf, en compra y venta de artículos, en derrama económica en destinos del país, en Real Estate..., entonces si tú le sumas, las cifras pueden ser importantes.