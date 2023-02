¿Qué es la morosidad y cómo evitarla?

La semana pasada el director de BBVA México, Eduardo Osuna, realizó un señalamiento importante que hemos dejado de lado en los últimos meses: se espera un impacto en la morosidad del financiamiento por parte de las familias mexicanas y de las empresas.

La razón es simple, por un lado, el costo del financiamiento ha incrementado de manera importante con el aumento en las tasas de interés referencial por parte del Banco de México (Banxico), que la ha llevado hasta 10.5 por ciento; en segundo lugar los niveles inflacionarios no han cedido como se esperaba.

Lo anterior genera una tormenta perfecta para los consumidores mexicanos, quienes en ocasiones acuden a los plásticos, como las tarjetas de crédito o departamentales, para hacer frente a gastos diarios, como despensa, transporte y gustos de un solo uso.

De acuerdo con expertos, éstos son los gastos más dañinos de las tarjetas de crédito para tu bolsillo, ya que son como una bola de nieve, que entre más crece menos se puede detener, es en este momento, en el que comienzan los problemas de morosidad o de impago, que tienen a 36 por ciento de los mexicanos con algún producto financiero, en el buró de crédito con una mala calificación.

¿QUÉ ES LA MOROSIDAD? Se entiende por morosidad el hecho de que un deudor incumpla sus obligaciones de pago en el momento temporal prefijado. A partir de ese instante, el deudor puede pasar a formar parte de un fichero o lista de morosos.

Si bien estamos haciendo referencia a los créditos financieros por parte de los bancos, instituciones de crédito o departamentales, es necesario que sepas que también puedes caer en morosidad si no pagas tus facturas de agua, luz, celular u otro bien o servicio adquirido o contratado.

TIPOS DE MOROSOS:

• Morosos fortuitos: tienen intención de pagar, pero carecen de liquidez en el momento de hacer frente a dicho pago.

• Morosos circunstanciales: también tienen intención de pagar, pero no pueden hacer frente al pago por algún problema circunstancial.

• Morosos intencionales: a diferencia de los anteriores, tienen capacidad de pagar, pero no intención. Por ello, retrasan el pago lo máximo posible intentando no cumplir en ningún momento con la obligación adquirida.

• Morosos desorganizados: tienen intención de cumplir con sus obligaciones, pero en muchos casos desconocen los pagos a los que tienen que hacer frente o su fecha de vencimiento. No llevan una buena gestión financiera y no pagan simplemente por desconocimiento.

• Morosos negligentes: como en el caso anterior, son personas que no llevan un control de sus obligaciones de pago, pero además tampoco tienen interés en pagar.

¿CUÁL ES LA CONSECUENCIA DE SER UNA PERSONA MOROSA? De acuerdo con BBVA, que un deudor sea moroso no siempre significa que no vaya a pagar sus obligaciones; sin embargo, no regularizar dicha situación puede traer consecuencias como ser incluido en la lista de personas con este problema, lo que imposibilitará el acceso a financiamiento bancario y de servicios.

Ahora bien, si tú estás pasando por un momento financiero complicado, debes saber que siempre puedes buscar opciones que te permitan enfrentar tus deudas y que de alguna forma contrarresten los efectos de caer en mora.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aconseja que si tus finanzas no están pasando por el mejor momento recurras a una reestructuración de tus deudas.

Para ello debes saber que existen diferentes opciones, por ejemplo:

• Una extensión del plazo de pago

• Consolidar tus deudas

• Iniciar un plan de pagos fijos

Si bien éstas son opciones que te ayudarán, existen otras que podrían dejar una huella no tan positiva en tu historial:

• Quitas: Esta opción te permitirá realizar una petición formal a tu acreedor para que la deuda sea rebajada; sí, el acreedor puede aprobar dicha solución; sin embargo, aunque parece una buena alternativa, tu historial crediticio se verá afectado, porque significa una pérdida para la institución financiera.

• Crédito de liquidez: Es posible que tengas una propiedad que pueda servir de garantía para obtener un crédito, con él saldarías tus deudas y podrías quedarte con una sola.

Sin embargo, lo mejor siempre será que cuides tus finanzas y no llegues a una situación de impago. Siempre tendrás mejores beneficios si actúas correctamente.

BENEFICIOS DE SER PUNTUAL.

• Generas un buen historial

• Puedes acceder más rápido y fácil a un crédito

• Tendrás tranquilidad financiera

• Mejores tasas de interés

• Acceso a nuevos productos financieros

¿CÓMO EVITAR SER UN CLIENTE MOROSO?

1. Prepara un presupuesto: da seguimiento a tus finanzas, clasifica tus gastos, determina en qué estás gastando y en dónde podría ser más fácil ahorrar para reducir tus adeudos. Revísalo periódicamente y haz un ajuste en tus gastos.

2. Analiza la estrategia de reducción de deudas: cuando identifiques cuánto debes y a quién, elabora una estrategia de pagos.

3. Durante el proceso evita más gastos: limita el uso de la tarjeta de crédito y paga más del mínimo. Si tienes problemas para pagarla, acércate a la institución financiera para conocer las alternativas de pagos.

Recuerda que puedes recurrir a la Condusef y a la Profeco, a través de sus páginas de Internet.