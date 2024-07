Se necesita un gran aeropuerto: Slim

Carlos Slim Helú, presidente vitalicio de Grupo Carso, consideró que el Gobierno de México está cometiendo un error al considerar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como un aeropuerto independiente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Para el empresario, los dos aeropuertos deben ser parte de un mismo sistema de aeropuertos. Ejemplificó que en cualquier ciudad estadounidense hay al menos cinco, cuatro o tres aeropuertos y que así debería funcionar tanto el AIFA como el AICM; es decir, complementos.

“Yo creo que hay un error del Gobierno, que no lo he comentado, que se los voy a comentar. Creo que el aeropuerto de Santa Lucía está bien que se haya hecho, pero es además de, no en vez de y lo están manejando como en vez de”, señaló durante la conferencia que impartió por el Día Nacional del Ingeniero.

Declaró que con tales acciones lo único que se está haciendo es descuidar al AICM, y consideró que lo que se debe hacer es tener un gran aeropuerto, que, si no es el de Texcoco, por lo menos que esté bien hecho.

“Tenemos que tener aquí un gran aeropuerto cuando menos, bien hecho, si no es el de Texcoco que fuera éste bien hecho, y aquel es un aeropuerto más, deberíamos tener así como el de Toluca, desgraciadamente el de Cuernavaca lo fueron a poner bastante lejos...; entonces éste es un aeropuerto razonablemente hecho, porque aunque está hecho con cierto exceso, vamos a decir, pues primero es porque es del Ejército, ya el Ejercito tiene un gran aeropuerto allá...”, explicó.

Afirmó que tras la relocalización, México se ha convertido en el principal exportador de mercancías hacia Estados Unidos, por lo que se debe de realizar la infraestructura necesaria para que se dé un crecimiento del PIB.