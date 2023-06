Nissan anuncia nombramientos en su equipo ejecutivo.

Nissan anuncia los siguientes nombramientos para fortalecer su equipo de liderazgo y respaldar el progreso acelerado de la visión a largo plazo de la compañía, Nissan Ambition 2030.

Efectivo a partir del 1 de julio de 2023, José Román actual presidente y director general de Nissan Mexicana y NIBU, es nombrado senior vice president (SVP), Global Sales Nissan Motor Co. and Head of INFINITI.

José Román constituyó una pieza clave en la consolidación del liderazgo de ventas de la marca en México durante los cuatro años de su gestión en Nissan Mexicana, trazando una estrategia efectiva para la continuidad de las operaciones durante la pandemia, así como también en la implementación del plan de transformación del negocio, marca y cultura en el país.

Bajo su dirección, Nissan alcanzó el hito de 15 años de liderazgo en ventas en el mercado, con la renovación completa de su portafolio de productos y, en las celebraciones de los 60 años de trayectoria de Nissan en México, anunció la introducción de la revolucionaria tecnología única, e-POWER, en dos modelos: Nissan Kicks y Nissan X-Trail, colocando a México como mercado pionero en traer esta movilidad a América Latina.

José Román, actual presidente y director general de Nissan Mexicana y NIBU, es nombrado senior vice president (SVP), Global Sales Nissan Motor Co. and Head of INFINITI. Foto: Especial.

te puede interesar AMLO reconoce apoyo de la Marina en resguardo de instalaciones estratégicas

De igual forma, impulsó el desarrollo de la manufactura automotriz local, tras el anuncio de una nueva inversión por 700 millones de dólares para las plantas de Nissan en Aguascalientes.

Durante la dirección general de José, se priorizó la salud y el talento de los colaboradores en un ambiente seguro, por ello la marca obtuvo distinguidos reconocimientos como la automotriz número uno en reputación social, medioambiental y gobierno corporativo, por MERCO; “Top Companies 2023” por tercer año consecutivo y “Top Companies 2022” para Mujeres; “Mejores Lugares para Trabajar LGBTQ+” por HRC Equidad MX. En materia de productos, Nissan Kicks e-POWER fue galardonado como “Best green car of the Year” y “Auto del Año”, por AutoShow TV y la revista Motor y Volante, respectivamente.

La nueva asignación de José Román tendrá base en Japón.

Por su parte, Guy Rodríguez, presidente y director ejecutivo de Nissan América del Sur asume la posición de corporate vice president Nissan Motor Co. y managing director Nissan Mexicana (NMEX), Nissan South America (NSAM) & Nissan Importers Business Unit (NIBU), siendo responsable por todos los mercados de Latinoamérica para Nissan e INFINITI, efectivo a partir del 1 de julio de 2023.

Rodríguez lidera actualmente las operaciones de las subsidiarias de Nissan en Argentina, Brasil, Chile y Perú, las cuales conforman Nissan América del Sur (NSAM). Previamente se desempeñó como chairperson de Nissan América Latina.

leer más VIDEO. Joe Biden se cae durante un acto de graduación de la Fuerza Aérea de EU

Bajo su dirección, Guy lleva una estrategia de integración de los países que conforman NSAM, habiendo renovado el 100% del portafolio de productos en los cuatro mercados, aunado a una eficiencia de operación comercial para la exportación de modelos Nissan Kicks y Nissan Frontier, con inversiones por más de 370 millones de dólares para las plantas ubicadas en Resende, Brasil, y en Córdoba, Argentina.

El enfoque de Guy en materia de Diversidad Equidad e Inclusión en NSAM originó el reconocimiento a Nissan como “Great Place to Work” de forma simultánea en Argentina, Brasil, Chile y Perú.

Guy Rodríguez, presidente y director ejecutivo de Nissan América del Sur asume la posición de corporate vice president Nissan Motor Co. y managing director Nissan Mexicana (NMEX), Nissan South America (NSAM) & Nissan Importers Business Unit (NIBU). Foto: Especial.

Con más de 30 años de trayectoria en la industria automotriz, ha ocupado posiciones de liderazgo en Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos. También tiene experiencia en diferentes áreas como Finanzas, Planeación, Marketing y Ventas, Estrategia de Producto y Control de Negocios.

Así mismo, para Nissan en México, el actual director senior de Ventas, Rodrigo Centeno, asume una nueva posición como presidente y director general de Nissan Mexicana, con enfoque en las marcas Nissan e INFINITI en el mercado.

también puedes leer Exige Congreso de EU establecer disputa inmediata contra México por tema de maíz transgénico

Rodrigo tiene más de 20 años de trayectoria dentro de Nissan en posiciones claves de Operaciones y Marketing en México, Latinoamérica y Japón. La experiencia de Rodrigo abarca áreas como Business Planning, e-business, CRM y Marketing de Producto, así como Global Sales. Además, ha liderado inúmeras estrategias de marketing y de producto en estos mercados, aunado a la exitosa implementación de la estrategia de marca para Nissan Mexicana: “Esto es Nissan” y el lanzamiento de e-POWER en México.

Rodrigo Centeno - asume una nueva posición como presidente y director general de Nissan Mexicana. Foto: Especial.

Centeno reportará directamente a Guy Rodríguez, a partir del 1 de julio de 2023.

Nissan Mexicana es la cuarta operación más importante para la marca a nivel global. En los últimos dos años, completó la renovación total de su portafolio de productos, siendo los más recientes los modelos: Nissan Kicks e-POWER, Nissan X-Trail (en sus dos versiones, a gasolina y con tecnología e-POWER), Nissan Pathfinder, Nissan Z y Nissan URVAN; en total, Nissan cuenta con cinco modelos posicionados en el tope de su segmento. Además, abrió paso a una estrategia de servicios denominada Customer Shopping Area (CSA 2.0) -rediseñando sus vitrinas- acaba de lanzar una nueva unidad de negocios llamada Nissan Insurance y consolidó un nuevo año con resultados positivos que se suma a la historia llena de liderazgo en ventas, emoción e innovación de la marca nipona en México.

JVR