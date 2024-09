Nissan invierte 700 mdd para producción de nuevo Kicks 2025

Enviado, Aguascalientes.- Con una inversión de 700 millones de dólares, Nissan México inició la producción de la nueva SUV compacta Kicks 2025 y que se contempla sea comercializada en el mercado nacional y exportada a más de 70 países.

La inversión que la marca nipona realizó para la producción de este modelo se enfocó en la adquisición de equipos para procesos de fundición, maquinado y ensamblaje, además de contratación de personal y capacitación continua para enfrentar la producción que esperan llegue a alrededor de 200 mil unidades por año, es decir 34 unidades por hora y que será suficiente para abastecer el mercado mexicano, estadounidense y de América Latina.

Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan México, señaló que desde 2016 a la fecha, la primera generación de Kicks tuvo una participación de mercado de 12.5 por ciento, y que actualmente es la SUV más vendida en México y con esta nueva plataforma de 2025, se busca “agregar más valor a nuestros clientes con una plataforma o nuevo body, un nuevo motor, más tecnología…”.

Señaló que con Kicks 2025, Nissan busca lograr un objetivo de ventas similar al que ya se tiene con la Kicks 2024, que ahora se llamará Kicks Play, además, al tener éxito en el mercado, ambos modelos seguirán en el mercado.

“Entonces pensando también en la demanda que existe por Kicks, hemos decidido que continuaremos con la Kicks Play, sobre esa lógica nos parece que mantendremos el liderazgo respecto a las SUV compactas, con la mejor oferta en México en el corto plazo en lo que toca a la región”, aunque destacó que Kicks Play también será exportada.

“Mientras no me dejen de comprar, yo no dejo de vender”.

Respecto a nuevas inversiones, Rodrigo Centeno declaró que deben expandir sus capacidades en función de la demanda que el consumidor exija.

“Ya estamos programando qué es lo que tenemos que invertir hacia adelante, respecto de temas de participación de mercado, la verdad es que ese no es el objetivo, el objetivo es con la capacidad de producción que tenemos instalada, ¿qué tanto y cómo podemos agregar valor a nuestros clientes? Hoy somos la marca que más produce en México para México, eso quiere decir que más o menos un 40 por ciento de la producción se queda aquí, ahí está el compromiso y en función de ello habremos de crecer nuestras capacidades”.

Explicó que la meta es hacer las cosas bien y satisfacer las necesidades de las personas consumidoras con “la última tecnología disponible, y al mismo tiempo hacer lo posible y asequible para las familias de clase media en México”, e ir en ese sentido es el camino para seguir manteniendo el liderazgo en México.

Por su parte, Joan Busquets, vicepresidente de manufactura de Nissan México, señaló que esperan que este año puedan fabricar vehículos en la máxima capacidad de la planta de Aguascalientes, al menos 750 mil vehículos anuales, “el año pasado fabricamos 600 mil vehículos, veníamos de haber fabricado 400 mil, un crecimiento muy grande en el año anterior y este año puedo decir que estamos en nuestra máxima capacidad y eso me da mucho gusto que podamos decir que estamos en nuestra máxima capacidad”.

El vicepresidente de manufactura señaló que el aumento de la producción en los últimos años es un reflejo de que los clientes creen en los vehículos que produce la marca, y que con Kicks 2025 buscan cumplir con las expectativas de las personas.

Reforma Judicial

Respecto de la aprobación de la reforma judicial y si existía un desincentivo para las inversiones, Guy Rodríguez, presidente de América Latina de Nissan, aseguró que los temas coyunturales no influyen en la manera en la que la armadora opera, sino más bien piensan en el cliente.

“…La estrategia ganadora es pensar en el cliente, mientras hagamos lo que el cliente quiere, traigamos productos como el nuevo Nissan Kicks, la aceptación va a ser muy buena; somos líderes desde que lo lanzamos en el año 2016 hasta ahora en México somos líderes, eso es lo que tenemos que trabajar después claramente ajustamos en función de la coyuntura, pero realmente es un pensamiento a largo plazo”, destacó.

Por su parte, Rodrigo Centeno dijo que la marca está enfocada en el compromiso con México y con Aguascalientes, pues de 2018 a la fecha se han invertido mil 620 millones de dólares, “la razón y el propósito de que estamos en México, la razón que por lo que estamos en México, no es el negocio, es la gente, es México… tenemos el firme compromiso de operar y trabajar para y por México”.

