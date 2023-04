Nissan Mexicana celebra 15 años de liderazgo en ventas en México y consolida el éxito de sus operaciones en el país

Con los resultados obtenidos al cierre de su Año Fiscal 2022, Nissan Mexicana ha alcanzado un nuevo hito al posicionarse por 15 años consecutivos, como líder indiscutible de ventas de la industria automotriz en México.

La constancia, la búsqueda incansable de l a innovación, la calidad y el trabajo en equipo se han combinado con la excelencia en manufactura mexicana y la inigualable ingeniería japonesa para ofrecer experiencias de movilidad únicas que, durante los últimos 15 años han conquistado el mercado mexicano y han posicionado a Nissan Mexicana como la cuarta operación más importante a nivel global para la marca nipona.

Desde el 2008, y frente a los diferentes retos que se han vivido a nivel global, Nissan ha demostrado eficiencia en sus procesos y compromiso con sus clientes, colocándose como el referente en el desarrollo y venta de vehículos en México.

Este esfuerzo se vio reflejado este último mes de marzo, en donde la marca alcanzó un total de 22 mil 623 unidades vendidas , demostrando, una vez más, su fortaleza en el mercado mexicano.

“ Hoy me siento muy orgulloso de pertenecer a Nissan Mexicana , una empresa que ha mantenido su éxito gracias al arduo trabajo y esfuerzo de cada miembro del One Team, One Nissan. En Nissan, seguiremos comprometidos con la sociedad mexicana y nos enfocaremos por seguir brindando vehículos seguros, de alta calidad, junto con un servicio de atención óptimo para nuestros clientes ”, comentó José Román, presidente y director general de Nissan Mexicana y Nissan Importers Business Unit.

Agregó: “Ser la armadora número uno en ventas durante los últimos 15 años se dice fácil, pero detrás de ello está una incansable búsqueda de la excelencia que nos motiva a seguir mejorando nuestros productos, innovando constantemente e implementado las mejores tecnologías, para continuar llevando a las personas a un mundo mejor”.

Un año nuevo de logros y éxitos

Nissan inició la celebración de su nuevo año fiscal 2023, con el evento de prueba de manejo del icónico Nissan Z el pasado 13 y 14 de abril, en donde anunció a medios el logro de 15 años consecutivos como referentes del mercado automotriz en México.

Además, reforzó el posicionamiento de cinco modelos como líderes en ventas de sus respectivos segmentos. De esta manera, Nissan Versa alcanzó una participación de mercado de 27.1%; el sedán Nissan Sentra consolidó su liderazgo con 31.3%, el emblemático Nissan March cerró con 39.6%; Nissan NP300 continuó como referente del segmento de pick-ups, con 49.6% y el vehículo utilitario Nissan URVAN alcanzó el 46.1% de su segmento.

Cabe mencionar que, al cierre de este Año Fiscal, y como parte de su plan Nissan Next; Nissan concluyó la renovación del 100% de su portafolio y trajo nuevos diseños de sus vehículos, como la nueva generación de Nissan Pathfinder 2023, el nuevo Nissan Z, el renovado Nissan X-Trail 2023 y la nueva Nissan URVAN 2023.

Así, Nissan Mexicana se encuentra en un momento importante en donde, de la mano de la innovación constante está transformando la marca y presentando novedosos vehículos que continuarán redefiniendo el futuro de la movilidad. Lo demostró también durante este último año con la introducción de la tecnología e-POWER en el país, acontecimiento que marcó una nueva era en la movilidad eléctrica.

Nissan seguirá enfocada en ofrecer mayores y mejores beneficios con un portafolio diversificado de modelos y un servicio de atención que se adapte las necesidades de los distintos perfiles de clientes, para continuar siendo un referente en el mercado mexicano.

“Nos sentimos honrados de cumplir 15 años como marca favorita en el país, por tener aliados comerciales únicos que apoyan y nos acompañan en nuestra estrategia de electrificación, y por un pool de talento distintivo que hace la diferencia en todos nuestros proyectos. Este año 2023, seguiremos avanzando en nuestro plan de redefinir el futuro de la movilidad eléctrica en el país, con la tecnología e-POWER , para ofrecer una experiencia de manejo emocionante que enriquezca la vida de las personas”, concluyó.

