Operación de hoteles de Acapulco será mínima

Acapulco tendrá en operación apenas 3 por ciento de sus cuartos de hotel en diciembre de este año y llegará al 17.5 por ciento para el Tianguis Turístico en marzo del 2024, tras el impacto del huracán Otis, estimó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués.

En entrevista tras participar en el Congreso Nacional de Turismo 2023, del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), informó que el icónico puerto de Acapulco cuenta con una oferta de 20 mil cuartos de hotel, los cuales estarán en operación gradual y lentamente tras la devastación del meteoro.

Reveló que para la temporada decembrina, el complejo turístico Las Brisas y otros dos establecimientos anunciaron la apertura de unas 500 o 600 habitaciones; es decir, entre 2.5 y 3.0 por ciento, mientras que para el Tianguis Turístico se tendrán tres mil 500, es decir, 17.5 por ciento de los 20 mil cuartos existentes.

“Vamos a reactivar la economía y hacer todo lo posible para que en la medida de las posibilidades y de los tiempos esté nuestro querido Acapulco”, subrayó.

El secretario de Turismo precisó que los más dañados por el impacto del huracán Otis fueron los departamentos, no los hoteles, en los cuales se puede tener una más pronta recuperación.

Al respecto, el vicepresidente y director general de BBVA México, Eduardo Osuna, coincidió en que los hoteles de Acapulco en general están asegurados, lo que acelerará su rehabilitación, reconstrucción y relanzamiento de marcas, pero el sector de departamento, que explica gran parte del empleo del puerto, tiene una baja penetración de seguros, de menos del 10 por ciento del total.

Así, advirtió, si no hay un plan integral para rehabilitar los departamentos no habrá empleo en Acapulco, “va a haber un abandono importante de esos inmuebles y un problema social porque no va a haber empleo”.

COMPETENCIA SANA. La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canero) pidió “piso parejo y sano” en el sector ante el inicio de operaciones de Mexicana de Aviación, la marca de la nueva aerolínea del Estado Mexicano, previsto para el primer sábado de diciembre de 2023.

La presidenta de la Canaero, Diana Olivares, dijo que es necesario saber si la nueva Mexicana de Aviación recibirá subsidios del Gobierno federal, pues los costos de los boletos de esta aerolínea, que será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, serán hasta 20 por ciento más baratos que la competencia.