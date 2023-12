Otis se perfila a ser el evento más costoso: Swiss Re

El huracán Otis, probablemente, se convertirá en el evento asegurado más costoso en México, consideró el líder mundial de la industria de reaseguros Swiss Re. Sin embargo, no precisó cifras estimadas.

Hasta el momento, a poco más de un mes del impacto, el fenómeno natural suma pérdidas por más de mil 600 millones de dólares en Guerrero, con lo cual ya es la tercera catástrofe más costosa para la industria, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), sólo después de la pandemia de Covid-19 y el huracán Wilma.

Durante las primeras cinco semanas a partir de que el fenómeno natural categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, el más fuerte que ha tocado tierra registrado en Guerrero, las aseguradoras recibieron 27 mil 911 reportes de siniestros.

Del total, 58 por ciento corresponde a pólizas del seguro de daños, lo que representa 16 mil 217 reclamaciones, mientras que 42 por ciento es de seguro de autos, es decir, 11 mil 694 reportes.

Cerca de uno de cada tres pesos de la estimación de pérdidas por siniestros de daños corresponde a bienes habitacionales asegurados; es decir, nueve mil 121 millones de pesos, en 12 mil 638 eventos reportados, que representan cuatro de cada nueve reportes por Otis.

Según cifras de la AMIS (que están en proceso de ser actualizadas para que sean estrictamente comparables), la catástrofe que generó más pérdidas a la industria fue la pandemia de Covid-19, con tres mil 472 millones de dólares, seguida del huracán Wilma, con dos mil 675 millones de dólares.

Moody’s estima que Otis puede costar a las aseguradoras lo mismo que Wilma, en 2005, es decir, unos dos mil 700 millones de dólares, mientras que Fitch Rating prevé que el impacto asegurado y no asegurado costará 16 mil millones de dólares, cerca de 285 mil millones de pesos.

La suma se da pese a que en Guerrero sólo están registradas 0.8 por ciento de las pólizas nacionales que cubren riesgos catastróficos, como huracanes y sismos, esto al primer trimestre del año, dan cuenta datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

“Este 2023 apunta a ser el año con mayores impactos económicos causados por desastres naturales, superando más de 100 mil millones de dólares en pérdidas aseguradas en el mundo”, dijo Swiss Re en el análisis “Insured losses from severe thunderstorms reach new all-time high of US60 billion in 2023”.

La industria de seguros y reaseguros cubrió, aproximadamente, 40 por cientode las pérdidas económicas (269 mil millones de dólares) de este año, lo que indica una brecha de protección significativa en todo el mundo, expuso.

Tan sólo las pérdidas aseguradas por tormentas severas alcanzaron un nuevo récord histórico de 60 mil millones de dólares en el mundo durante 2023. De acuerdo a Jérôme Jean Haegeli, economista en jefe del Grupo Swiss Re, “el efecto acumulativo de eventos frecuentes de baja pérdida, junto con el aumento de los valores de propiedad y los costos de reparación, tiene un gran impacto en la rentabilidad de una aseguradora a lo largo del tiempo, mientras que la alta frecuencia de tormentas severas en 2023 ha sido una prueba de ingresos para la industria de seguros primarios”.

La reaseguradora destacó que, con seis mil millones de dólares en pérdidas aseguradas, el terremoto en Turquía y Siria fue la catástrofe natural más costosa hasta la fecha.