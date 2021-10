Pandemia cambia la forma de emprender en México

La pandemia de Covid-19 transformó la forma de emprender, ya que ahora es más factible desarrollar productos que complementen al mercado ya existente que competir uno a uno, comentó Denis Yris, fundador de Wortev Capital, fondo de capital.

“Viene una era muy importante para el emprendimiento mexicano después de la pandemia, porque ahora están volteando a ver los proyectos y no tanto a las fugas de cerebros. No les queda a Estados Unidos y Canadá otra opción que invertir en el país. Lo que viene para el emprendedor es que debe enfocarse en esos nichos especializados que están escondidos, no en las tendencias”, manifestó el experto en entrevista.

Comentó que actualmente los fondos de capital asiáticos están muy activos para financiar proyectos de emprendimiento, razón principal por lo que se han disparado los “unicornios” en México y en América Latina, ya que conseguir capitalización por otros medios (créditos privados o públicos) son más complicados para este sector.

En este sentido, el estudio “Negocios y dinero: Panorama de acceso a capital para Pymes en México”, realizado por Wortev Capital, reveló que la banca se mantiene como una de las principales opciones de financiamiento para las empresas, con 41.9 por ciento; pero los fondos de capital privado se mantienen en segunda posición, con 18.3 por ciento.

También dio a conocer que los emprendedores buscan capitalizaciones entre los 500 mil a 50 millones de pesos, y más de 60 por ciento de los fundadores de las empresas están dispuestos a ceder su participación accionaria.

De acuerdo con cifras de Statista, hasta 2020, del total de los fondos de capital privado en el país, 80 se especializan en capital semilla y 56 en empresas en etapas iniciales.

Incluso, al tercer trimestre del 2021 se registraron en México 261 fusiones y adquisiciones entre empresas, lo que es igual a 21 por ciento. En el periodo también se tuvo un aumento del 36 por ciento de su importe con respecto al mismo periodo del año pasado, con 15.1 mil millones de dólares, de acuerdo con TTR (Transactional Track Record) y Datasite.