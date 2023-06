Panorama económico es "incierto": Consejo de Estabilidad

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), el cual está integrado por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, señaló que el panorama de la actividad económica se mantiene “incierto” y destacó que persisten cinco riesgos globales para el país.

En la actualización de su balance de riesgos señaló que la estabilidad financiera se puede ver afectada por una desaceleración económica mayor a lo anticipa, persistentes presiones inflacionarias y un agravamiento de las tensiones geopolíticas.

También está un apretamiento de las condiciones financieras o la presencia de eventos sistémicos que afecten el sistema financiero global.

En el ámbito interno, la actividad económica nacional mantuvo su expansión a una tasa dinámica durante el primer trimestre de 2023.

"Hacia delante, el panorama se mantiene incierto, pues persiste el riesgo de un mayor debilitamiento de la actividad económica, derivado del complejo entorno externo, si bien se espera que la demanda interna continúe apoyando la actividad económica nacional", expuso.

Añadió que, en México, en línea con lo observado a nivel global, los mercados financieros nacionales mostraron episodios de volatilidad, si bien se mantiene acotada y en buena medida asociada con eventos externos.

El peso mexicano continuó mostrando fortaleza, manteniendo en general una tendencia de apreciación. Por su parte, las tasas de interés han tenido un comportamiento a la baja. Las tasas de interés de valores gubernamentales disminuyeron en todos sus plazos, siendo las de mediano y largo plazo las que mostraron los movimientos más acotados, expuso.

El Consejo de Estabilidad dijo que el sistema financiero mexicano continúa mostrando resiliencia y, en general, una posición sólida, en buena medida apuntalado por una banca comercial que cuenta con niveles de capital y de liquidez que exceden con holgura los mínimos regulatorios.

En cuanto a los intermediarios financieros no bancarios, explicó, algunas instituciones han enfrentado dificultades asociadas con el encarecimiento y menor disponibilidad de nuevas fuentes de financiamiento.

“Si bien no se descarta que dichas dificultades pudieran extenderse a otros intermediarios no bancarios, cabe señalar que este sector mantiene una participación pequeña y una interconexión relativamente limitada con la banca del país y con otras instituciones financieras, por lo que dicha situación no representa un riesgo de alcance potencialmente sistémico”, comentó.

