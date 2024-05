¿Qué pasaría si Xóchitl Gálvez gana la elección? Esto dicen los economistas.

A escasos 9 días de que se realicen las elecciones para la Presidencia de la república mexicana y que será uno de los sucesos más importantes en el país, porque por primera vez una mujer podría ocupar el Poder Ejecutivo en México; diversas encuestadoras ubican a Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de los partidos de Morena-PT-PVEM con amplia ventaja sobre Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata opositora de la alianza PRI-PAN-PRD.

Hace unos días, Citibanamex dio a conocer que Sheinbaum Pardo tenía una ventaja de más de 20 puntos en las encuestas de intención de voto; Integralia Consultores dio a conocer que, según sus análisis, la candidata de Morena tiene una ventaja de entre 13 y 14 puntos. Enkoll, apuntó que Claudia Sheinbaum lleva una ventaja de 23 puntos.

En cambio, la encuestadora Massive Caller, en la última encuesta realizada el 22 de mayo, le dio una ventaja mínima de 0.4 por ciento a Gálvez Ruiz.

¿Qué pasaría si Xóchitl Gálvez gana la elección?

Si Massive Caller acertará en su pronóstico y Xóchitl Gálvez ganara la elección ¿Cuál sería el panorama en México?

En caso de que Xóchitl Gálvez obtenga el triunfo en los comicios del 2 de junio por un margen muy pequeño; el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata Claudia Sheinbaum Pardo no aceptarían el resultado, por lo que se desencadenaría un “proceso de ingobernabilidad en el país de difícil pronóstico”, señaló Carlos Ramírez Fuentes, consultor y director de Integralia, durante un seminario web.

“Imaginemos un escenario del 2006, pero ahora en donde Xóchitl Gálvez gana a Sheinbaum por 0.34 por ciento, pues este escenario sería un escenario gravísimo en términos de problemas de ingobernabilidad, al final del día pues todo radicaría en si el Tribunal Electoral determina si la elección fue limpia, que no tendría ningún elemento para no hacerlo, pero si el Presidente de la República no acepta el resultado se abriría una crisis constitucional pues de difícil pronóstico”, aseguró el analista.

En este momento, el país tiene instituciones electorales debilitadas, intencionadamente por el Gobierno en turno, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tienen la capacidad para defender una elección que sería muy cerrada, aseveró Ramírez Fuentes.

El oficialismo intentará desacreditar a las instituciones e impulsará una retórica como la del 2006, afirmando que hubo fraude; aunque les será más difícil probar una situación así, porque son ellos quienes detentan el poder, acusarán que no hubo la suficiente vigilancia electoral por parte del INE, indicó Carlos Ramírez.

Si llega a ocurrir que la oposición gane, utilizarán “cualquier elemento ficticio para argüir un posible fraude y esto terminaría en el Tribunal Electoral”, pero el tribunal hoy tiene cuatro consejeros, tres menos de lo que establece la ley, Ramírez Fuentes aseguró que esto ocurrió porque el presidente López Obrador dio instrucciones deliberadas al Senado para que no nombraran a los otros tres miembros.

El director de Integralia destacó que al parecer el tribunal está en manos de una persona afín al gobierno obradorista, sin embargo, ve poco probable que el tribunal electoral revierta la elección, “no creo que se atrevería, pero no lo podemos descartar del todo al final del día”.

Si bien puede resultar que para algunas personas Xóchitl Gálvez sea una mejor opción para ocupar la presidencia de la República, una situación donde no se reconozca la victoria tendría muchos riesgos: “sí sería un escenario muy malo para los mercados, de corto plazo, sería enormemente disruptivo un escenario de estas características”, sentenció Ramírez Fuentes.

JVR