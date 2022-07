Pide IP tomar con seriedad solicitudes de Canadá y EU

El sector empresarial pidió al Gobierno mexicano que se tome con seriedad las solicitudes de Canadá y Estados Unidos para iniciar las consultas bajo el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), toda vez que significan una oportunidad para evitar un conflicto mayor; sin embargo, el Gobierno mexicano insistió en que no se está violando el acuerdo, por lo que se prevé que no se mueva de esa posición.

La International Chamber of Commerce (ICC) señaló en un comunicado que las solicitudes envíadas por Estados Unidos y Canadá marcan un área de oportunidad para evitar una disputa comercial de “grandes proporciones” con el principal socio de nuestro país, del que dependen millones de empleos y casi el 80 por ciento de las exportaciones, así como con el segundo socio estratégico bajo el T-MEC, por lo cual le solicitaron que tome esta situación con seriedad.

“(El ICC) Espera que el Gobierno de México tome este asunto con seriedad para resolver las irregularidades y evitar que la economía de nuestro país sufra afectaciones que repercutirán no sólo en las empresas, sino principalmente en las familias de todos los mexicanos”, mencionó el organismo, presidido por la mexicana María Fernanda Garza.

Asimismo, señaló que es necesario que el Gobierno federal tenga una posición de apertura para escuchar a todas las empresas que están activas y quieren seguir haciendo negocios en el sector, ya que recordó que aunque las solicitudes están basadas de manera puntual en la política energética, eso no quiere decir que de largo plazo no resultará negativo no contar con inversiones en el sector y que, consecuentemente, se deba recurrir a energía sucia y cara, “lo que sin duda provocará un gran desincentivo para invertir en México y, obviamente, nos hará menos competitivos ante el mundo”.

Gráfico

La ICC añadió que la decisión que tomaron los socios comerciales de México, en la que acusan un trato preferencial a las empresas del Estado como Pemex o CFE, no es una sorpresa para nadie, ya que ellos lo habían advertido.

A este llamado se sumó la Cámara de Comercio de Canada en México (Cancham) quien también solicitó al Presidente mexicano a tomarse con la seriedad necesaria el procedimiento iniciado, ya que los resultados podrían ser complicados.

Nos preocupa la ligereza con la que lo ha tomado el Gobierno, y ya de forma extra legal, la reacción del Presidente burlándose de EU es algo que no se había observado nunca en la historia de este país…”, sostuvo el vicepresidente del Comité de Energía de la Cámara, Carlos de María y Campos, en entrevista televisiva.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) señaló que México no necesita más incertidumbre, sino oportunidades para desarrollar su potencial industrial de la mano de aliados estratégicos y aprovechar las oportunidades derivadas de la coyuntura para retomar el liderazgo como proveedores del mercado estadounidense.

Gráfico

“Hacemos un llamado a resolver las diferencias que dieron origen a la solicitud de consultas en el marco del T-MEC, privilegiando el diálogo y atendiendo a los objetivos que se persiguieron al momento de celebrar el acuerdo multilateral, que es generar una región próspera que genere empleos, atraiga nuevas inversiones e impulse el crecimiento social de sus pueblos”, dijo el organismo presidido por José Antonio Centeno.

En tanto que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), aseguró que se mantendrá atenta al proceso de resolución, y reafirmó el compromiso de hacer valer su cumplimiento, en beneficio de las familias mexicanas.

Pese a este llamado de las cúpulas empresariales, la CFE advirtió que México llegará a las consultas con la misma posición que ha tomado el Presidente de que no se está violando el tratado, posición que “se va a demostrar”.

“La posición del abogado general y la posición de la CFE es exactamente la que hoy dijo el Presidente, no se está violando del Tratado y eso es lo que se va a defender ahí, eso es lo que se va a discutir, es lo que se va a demostrar o intentar demostrar en una… Pero además se espantan y se rasgan las vestiduras, esto es un procedimiento normal que está marcado dentro del T-MEC, es parte de los mecanismos que existen”, aseveró, Luis Bravo, coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE.

EU solicita a México revisar posible violación laboral en planta VU

Estados Unidos ha solicitado formalmente a México llevar a cabo una revisión respecto a una supuesta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la planta de Manufacturas VU, ubicada en Piedras Negras, Coahuila.

Dicha solicitud es la quinta en virtud del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado y bajo él México, a través de la Secretaría de Economía, cuenta con 10 días para notificar si realizará o no la revisión de la solicitud, informó la propia dependencia en un comunicado.

Esta decisión se tomó a solicitud de dos sindicatos de Estados Unidos que solicitaron que el Gobierno mexicano revise si se les están negando los derechos de libre asociación y negociación colectiva a los trabajadores de la planta de Manufacturas VU, en Piedras Negras, informó la Representante Comercial Katherine Tai, en un comunicado. “Los trabajadores merecen el derecho a organizarse libremente en el sindicato que elijan”, dijo Tai.

De acuerdo con lo estipulado por el T-MEC, si México determinara que existe una denegación de derechos laborales, tiene 45 días a partir de este jueves para remediar la situación.