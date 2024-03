Se pierden casi 235 mil empleos en enero; mujeres, las más afectadas

El mercado laboral inició el año con el pie izquierdo. Durante enero se perdieron casi 235 mil empleos en el país, particularmente en el sector formal y entre las mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta situación propició que el desempleo en el país repuntara de 2.61 por ciento a 2.85 por ciento (cifras originales), sumando casi 143 mil personas, para llegar a 1.73 millones.

En el primer mes del año se perdieron 521 mil 768 empleos entre las mujeres; en el caso de los hombres se registró un aumento en la contratación de 287 mil 160. En tanto, en el rubro de trabajadores subordinados y remunerados se registró una caída de casi 950 mil.

Al cierre de enero se registraron 58.91 millones de personas con un empleo, 0.41 por ciento menos que un mes atrás, el equivalente a una baja 234 mil 608 puestos de trabajo.

Pese a esta contracción, “el mercado laboral se mantiene resiliente y es uno de los grandes motores del consumo en México, el cual será clave a lo largo de este año”, comentó Héctor Magaña, profesor del Tec de Monterrey.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, el desempleo extendido aumentó de 9.89 por ciento a 10.39 por ciento en el periodo, expuso Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

En este rubro se incluyen las personas que están disponibles para trabajar, pero no buscan empleo; sin embargo, si se los ofrecen, lo aceptan. Este rubro se conoce como desempleo “encubierto”. También están los subocupados, es decir, las personas que tienen trabajo, pero cuentan con la disponibilidad y necesidad de tener una segunda plaza. Por último, están los habitantes formalmente desocupados (1.73 millones).

Por su parte, la tasa de subocupación laboral mostró una disminución de 7.63 por ciento en diciembre a 7.08 por ciento en enero.

De acuerdo con cifras desestacionalizadas, aproximadamente 4.17 millones de personas se encuentran en esta situación, destacó Siller.

En materia de informalidad, en enero se ubicó en 54.1 por ciento de la población ocupada, ligeramente por debajo de la observada un año atrás (54.8 por ciento). Esto implica que, por tercer enero consecutivo, la informalidad laboral mantiene su tasa sobre 54 por ciento, con una ligera tendencia a la disminución porcentual, considerando que en 2022 fue de 54.9 por ciento, de acuerdo con ManpowerGroup.

“La dinámica general de participación formal e informal no ha sufrido cambios, ya que la informalidad absorbe más personas que el sector formal. Es decir, porcentualmente se observan movimientos pero en número total la brecha continúa sobre los 30 millones”, indicó Alberto Alesi, director general de la empresa para México, el Caribe y Centroamérica.

A nivel de número de personas, se observa que este 2024 comenzó con 31.9 millones de personas, apenas 100 mil menos que en 2023. “La informalidad implica marginación en cualquiera de sus modalidades no tienes seguridad social, no tienes un fondo de pensiones, no ganas sueldos competitivos y esto no aporta al bienestar de las personas”, agregó Alberto Alesi.

Economía subterránea aumenta hasta 40%

En México, la informalidad, conocida como la economía subterránea, aumentó hasta 40.4 por ciento en el tercer trimestre del 2023 a nivel estatal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el periodo, el Valor Agregado Bruto (VAB) de este sector alcanzó una suma de 5.66 billones de pesos en términos reales (considerando inflación), lo que representó un avance de 4.6 por ciento a tasa anual. Es decir, un incremento mayor al observado en la economía nacional en ese lapso, de 3.3 por ciento. Por entidad federativa, los mayores crecimientos se observaron en Campeche, con 40.4 por ciento; Quintana Roo, con 16.4 por ciento; Oaxaca, con 13.2 por ciento; Guerrero, con 9.3 por ciento, y Yucatán y Querétaro, con 8.6 por ciento en cada caso.

Los puestos de trabajo remunerados en la economía informal sumaron 16.3 millones y representaron un incremento de 3.5 por ciento anual en el tercer trimestre del 2023.

Destacaron las variaciones positivas en Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Guerrero.

Las remuneraciones a precios corrientes registraron un aumento de nueve por ciento anual en el periodo, dijo el Inegi.