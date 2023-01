Prevén que sector Telecom crezca 3.4%

La evolución del sector de las telecomunicaciones, en especial por la expansión en la conectividad fija y móvil, así como el creciente despliegue y desarrollo de las redes de nueva generación, permitirá que en 2023 crezca alrededor de 3.4 por ciento.

De acuerdo con un análisis de The Competitive Institute United (The CIU), en los últimos años, las telecomunicaciones han mostrado su resiliencia ante los embates económicos y la crisis de salud pública, no siendo el 2022 la diferencia.

Así, en los primeros tres trimestres del año pasado, el crecimiento del sector de telecomunicaciones en México alcanzó un promedio de 4.0 por ciento, impulsado por la conectividad fija (telefonía y banda ancha), la cual que registra una tendencia creciente de adopción que se aceleró al comienzo de la pandemia.

Ello a partir de la creciente expansión de redes y por la intensificación en el uso de la banda ancha fija para la realización de actividades educativas, sociales, productivas, culturales, entre otras. Así, al mes de septiembre, se registró un crecimiento promedio de 4.2 por ciento en los accesos a telefonía y de 6.9 por ciento en aquellos de banda ancha fija.

Por su parte, las empresas de comunicaciones convergentes (televisión restringida, telefonía e internet) escalaron su contabilidad de ingresos, al promediar en su conjunto un crecimiento anual de 6.0 por ciento.

En tanto, el mercado de las telecomunicaciones móviles en México, de acuerdo con el documento de The CIU, refiere que en México se alcanzó un crecimiento anual promedio de 5.3 por ciento en términos de ingresos.