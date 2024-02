Por primera vez, Cumbre de Nearshoring reúne a líderes sindicales, empresariales y estatales

En un hito sin precedentes, se llevó a cabo en Santa Fe la inauguración de la Cumbre Nearshoring México, organizada por la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), con la participación de funcionarios estatales, sindicalistas, empresarios y expertos en economía, quienes se propusieron tomar medidas estratégicas frente a la nueva realidad económica en México, abordando aspectos como el nearshoring, la productividad y la inversión.

Con el nombre Productividad con Visión de Futuro, el evento tiene como objetivo tomar las mejores medidas frente a la nueva realidad en México sobre nearshoring productividad e inversion.

Participaron Marath Bolaños, Secretario del Trabajo y Previsión Social; Pedro Haces Barba, Secretario General de CATEM; Francisco Cervantes, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado; Alejandro Encinas Nájera, Subsecretario de Comercio, Secretaría de Economía.

Durante el desarrollo del primer panel denominado "Momento histórico para México", moderado por la periodista, Karla Iberia Sánchez, el secretario general de CATEM, Pedro Haces Barba, dijo que México tiene la oportunidad de aprovechar el fenómeno del nearshoring.

“Yo no sé qué otros países, lo aprovecharon o no lo aprovecharon, y es fundamental que México deje de tener la mano de obra más barata, sino debe tener la mano de obra más calificada, y debemos de dejar las viejas prácticas sindicalistas, históricas, hoy estamos en el año 2024, de un nuevo milenio, y tenemos que comportarnos y debemos estar a la altura de las nuevas expectativas”, afirmó.

“Los sindicalistas debemos darles capacitación a los colaboradores, si no hay capacitación no hay nada, de tantos jóvenes que están saliendo de las escuelas; sin duda yo digo que la reforma más importante de los últimos años fue la que se aprobó en el Senado, donde se habla de la libertad sindical, si no hay libertad no habría nearshoring”.

Así mismo, Haces Barba hizo un llamado a ratificar el TEC MEC en el Senado, pues el foro es una muestra al mundo de que en México los sindicalistas y los empresarios están trabajando de la mano, “nunca más se va a detener una empresa por una firma de un contrato colectivo de trabajo porque México puede tener en los próximos 10 años un crecimiento del 8 por ciento”.

Por su parte, en su participación, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, destacó que el enfoque para aprovechar el nearshoring debe ser tripartita, Gobierno, empresarios y trabajadores, para definir en conjunto cómo queremos crecer con la relocalización, para que no suceda lo que en el pasado, donde muchos de los beneficios del desarrollo no lograron llegar a la mayoría de la población.

“México vive un momento inédito, histórico, donde parte de su gran atractivo para invertir es su mano de obra, como ejemplo, Brasil es un tercio más grande en población, pero tiene una tercera parte de los ingenieros que tiene nuestro país, entonces justamente esa parte del Nearshoring es el desarrollo de talento y aquí se tiene para poder detonar un desarrollo con mayor bienestar”, argumentó el funcionario.

También participaron Carlos Peralta, Presidente Grupo IUSA, y Altagracia Gómez, Presidenta Grupo MINSA.