Profeco: Comprar en Facebook es igual que en un tianguis por fomentar la informalidad

Hacer compras vía Facebook es lo mismo que hacerlo en un semáforo o en un tianguis, pues no hay responsabilidad de los proveedores, ni seriedad y formalidad en los productos que se ofertan, señaló Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En videoconferencia de prensa, el procurador recordó que el caso del oxígeno medicinal que se vendía por esta red social, en la que dieron de baja siete mil perfiles por cometer fraudes y abusos.

“El tianguis viene a ser como todos los proveedores no serios. Entonces comprar en Facebook es comprar en el semáforo, no sabes ni a quién y cuando regreses ya no está el proveedor”, dijo.

Por ello, la Profeco lanzó un sello que se otorgará a los proveedores de bienes, productos y servicios que se destaquen por cumplir con los principios básicos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor y con la Norma Mexicana en Comercio electrónico.

El distintivo lo podrá tener cualquier persona física o moral que sea proveedor y que efectúen transacciones a través de medios digitales. Así, el consumidor tendrá más seguridad al comprar y se generará confianza.

“Proveedores que eviten prácticas comerciales abusivas, desleales o engañosas, que creen y difundan publicidad veraz, comprobable y clara, y que establezcan mecanismo internos para prevenir, atender y satisfacer quejas y reclamaciones”, detalló Surit Romero, subprocuradora de la dependencia.

"ME TRAICIONA MI NATURALEZA"

Por otro lado, Sheffield Padilla reiteró que a partir del 15 de marzo se separa del cargo de procurador para buscar una candidatura en Guanajuato.

“Aunque soy doctor en derecho y tengo una formación académica sólida, vengo del mundo de la política y soy un político, entonces, como dice el cuento de Anthony de Mello del alacrán que le pidió que le cruzara la ranita el río: pues me traiciona mi naturaleza, entonces me voy a las campañas”.