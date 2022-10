Profeco, sobre fotoprotector

Sr. Director:

Con relación a recientes columnas que ha publicado el periodista Mauricio Flores, incluida la de este jueves 20 de octubre “Profeco, Fotoprotectores y las Quemadas”, en la que aborda el tema de una multa a un producto de la marca ISDIN, me permito aclarar lo siguiente:

• Para contextualizar a sus lectores: En 2020, en atención a denuncias presentadas contra el producto Fotoprotector ISDIN , Fusion Water, Oil Control FPS 50+ se requirió a la empresa ISDIN México información que acreditara las leyendas de etiquetado y envase

del producto.

• El Laboratorio Profeco hizo un análisis de la documental que presentó la empresa, de la que se concluyó que no acreditaba por lo menos 20 frases sobre sus características. Por ello, se inició un procedimiento de infracción a la Ley que derivó en la aplicación de una multa por más de 149 mil pesos, misma que se encuentra en litigio.

• El columnista ha escrito que el Laboratorio de Profeco realizó pruebas al producto y dictaminó que su grado de protección solar es incluso superior a la ofertada, afirmación que es FALSA. El Laboratorio Profeco no ha realizado pruebas al producto, ni ha plasmado una valoración en los términos que escribió. Confunde lo que afirma el proveedor, respecto a los estudios que ellos mismos han hecho a su producto, con la opinión técnica del Laboratorio Profeco.

• Señala que “a pesar de ello”, Profeco aplicó una multa. Se le ha explicado que el tipo de incumplimiento –que se menciona en el primer párrafo– no es por el grado de protección solar, que no hay ningún expediente contra el producto, que no ha sido ni será retirado del mercado. De hecho, yo mismo soy usuario desde hace años del producto.

Incluso en su columna de este jueves 20 de octubre, señala que el tema se trata de “la honorabilidad de la institución” y que el asunto “no tendría que afectar la imagen de esta Procuraduría como lo está haciendo”. Al respecto, le comento que lo que sí podría afectar a la institución es que se desinforme, se escriban mentiras y nosotros no refutemos lo que se dice, aunque se trate de una columna de opinión.

• Me pregunto cuál es el interés que tiene el columnista que insiste, sin prueba o investigación seria, en poner en duda que la actuación de Profeco está apegada a derecho. Entiendo que puede haber incomprensión del procedimiento, o confusión respecto a los documentos que ha visto. Lamentaría que no se trate de eso, e insista en querer mostrar irregularidades donde no las hay.

En atención a mi derecho de réplica, solicito se publique la presente de manera íntegra.

Atentamente

Dr. Ricardo Sheffield Padilla

Procurador Federal del Consumidor