Promesa de campaña de Trump pone en vilo nearshoring en México

El atractivo que actualmente tiene México para la atracción de nuevas inversiones como producto de la relocalización de empresas podría verse afectado ante la posible implementación de una nueva promesa de campaña realizada por Donald Trump, candidato a la Presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, que sugiere una nueva reducción a la tasa impositiva corporativa, para pasarla de 21 a 15 por ciento.

El expresidente estadounidense buscaría reducir la tasa para atraer votantes, de acuerdo con diversos analistas; no obstante, no se cuenta con mayor información para confirmar o negar esta aseveración, con lo que se cuenta es con la experiencia previa, ya que cuando estuvo al frente de la Casa Blanca realizó un ajuste a la tasa impositiva de la que se dijo, buscaba que el país vecino tuviera una mayor competitividad a nivel mundial y con los ahorros que tendrían las empresas al no pagar tantos impuestos, se incentivaría la llegada de las firmas s multinacionales.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero de Grupo Financiero BASE, señaló que de ocurrir lo que Trump está planteando, México puede perder su atractivo y competitividad para atraer a las empresas quieran relocalizar sus plantas en territorio nacional, además, se sumaría a la falta de promoción del país en el exterior y la falta de infraestructura en energía, agua y carreteras seguras.

“Y también, pues ha habido incertidumbre respecto a la política económica interna. Esto sería otro factor más que pudiera terminar sepultando la oportunidad del nearshoring en México”, indicó Siller Pagaza en entrevista con La Razón.

Sobre este tema, José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios (LACEN), señaló que, de llevarse a cabo la reducción de la tasa impositiva corporativa en Estados Unidos, no sólo se afectaría la relocalización de empresas en México, sino que se tendrían efectos económicos que impactarían a otros países.

El analista del LACEN dijo que Donald Trump estaría generando una atracción de inversión hacia Estados Unidos, además, si se suma la posibilidad de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés, se desencadenaría que nuevos capitales llegaran al país vecino y eso repercutiría en que la moneda estadounidense se fortalecería frente a las principales monedas a nivel mundial, “al ocurrir una apreciación del dólar, el mercado estadounidense es más atractivo para invertir, y se generaría una descapitalización a nivel mundial. En el caso de México provocaría que las nuevas inversiones no fueran tan impactantes”.

“Al tener una apreciación del dólar se fortalece, por lo tanto, el mercado estadounidense es más atractivo, y con el subsidio hacia estos capitales, pues se estaría generando que hacia Estados Unidos fluyeran nuevos capitales, a nivel mundial tendríamos una descapitalización”, aseguró Martínez Cortés.

Durante la primera administración de Donald Trump decidió bajar la tasa de impuesto corporativo, la redujo de 35 por ciento hasta dejarla en un nivel de 21 por ciento.

Martínez Cortés señaló que, de cristalizarse la idea del expresidente estadounidense, los sectores económicos más beneficiados el automotriz, que es la “joya de la corona”; telecomunicaciones; empresas farmoquímicas y el sector petrolero, “con Trump, sin duda, estarían teniendo impulso las empresas petroleras, en contrasentido a la narrativa mundial de transitar hasta nuevas energías”.

Asimismo, el director del LACEN, sostuvo que en México el nearshoring es un “espejismo”, porque la relocalización de las empresas es una decisión que depende de la empresa o de la matriz de la empresa, “entonces no es lo que se declara por ahí de que México está perdiendo la oportunidad, con o sin nearshoring México puede crecer, avanzar”.

Ahondó en que el nearshoring es un espejismo debido a que si se contemplan los más de 300 anuncios de nueva inversión por alrededor de 108 mil mdd, dados a conocer por la Secretaría de Economía (SE), se observa que sólo son proyectos anunciados, lo que no quiere decir que ya sean anuncios de inversión productiva.

Hasta el momento la SE identificó 143 anuncios públicos de inversión hechos por la iniciativa privada entre enero y junio de 2024, y se prevé que se inviertan 45 mil 464 millones de dólares que se sumarán a los 110 mil 744 millones de dólares que se reportaron en 2023. De acuerdo con la institución federal se espera que dicho capital ingrese al país en los siguientes dos o tres años

Ante el panorama, Siller Pagaza consideró que la única manera en que se podrían conservar las inversiones en el país es a través de una institución similar a ProMéxico, donde Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) trabajen de manera conjunta. Además, el gobierno tendría que dar certidumbre respecto a la política económica interna, descongelar la reforma energética y una reestructura del gasto para infraestructura.