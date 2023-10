Se acerca un nuevo viaje para ti. Vas a visitar a tus seres queridos en otro estado de la República Mexicana y te han pedido que les lleves comida. Que si tortillas, que si queso, que si chorizo, jamón, pastor, y más cosas. A todo dices que sí, pero no estás seguro de si puedes llevarlo -o no- en la maleta.

Entonces, ¿te darán chance de llevarlo en el avión? Si sí, ¿hay especificaciones para hacerlo? ¿Debe ir embalado? ¿En caja? ¿Cómo puedes transportar embutidos en un avión?

¿Puedo llevar jamón y otros embutidos en el avión?

La página del Gobierno de México pide a lo usuarios que recuerden que México, a través del SENASICA, establece el cumplimiento de diversos requisitos para que plagas y enfermedades no ingresen al país. No es porque no quieran que traigas embutidos, sino para evitar este tipo de plagas y otras enfermedades.

Para evitar contratiempos con tus productos, y que personal oficial proceda a destruirlos o retornarlos al país de origen, deberás cumplir con los siguientes requisitos:

Estar empaquetados y etiquetados en español, inglés, francés, Italiano, portugués o algún idioma entendible

Presentar el sello de la autoridad sanitaria

Proceder de países que cuenten con combinación de requisitos zoosanitarios en el Módulo de Consulta de Requisitos Zoosanitarios para la importación (MCRZI)

Para países afectados por Fiebre Aftosa (FA), se aceptan solo de plantas autorizadas del Sistema de Información de Consulta de Plantas Autorizadas (SICPA)

Para los productos: Jamón serrano y Embutidos Maduros, se permite la cantidad de ingreso por familia de 1 paleta o 5kg en paletas individuales; en el caso del segundo producto es de 5 kg por familia en uno o varios paquetes. Recuerda que en estos productos solo España e Italia tiene plantas autorizadas, en el caso de Canadá y Estados Unidos solo tienen combinación en el Módulo de Requisitos Zoosanitarios para la Importación.

El jamón puedes llevarlo en el avión si cumple ciertas especificaciones. Especial

¿Y los embutidos procesados térmicamente de ave?

También se encuentra los embutidos procesados térmicamente de ave, en este caso solo se permite 5 kilos en uno o varios paquetes, los países con planta autorizada son Dinamarca, España e Italia; en el caso de combinación con el MCRZI se encuentran Alemania, Canadá, Chile y Estados Unidos.