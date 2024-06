Esto es lo que puedes comprar con lo que cuestan los abonos para el Corona Capital

Apenas se reveló el cartel del Corona Capital todo mundo comenzó con la clásica disyuntiva: ir o no ir, sobre todo porque cada año que pasa cualquier festival o concierto está a un precio considerablemente elevado tomando en cuenta el año anterior. Ya no es tan costeable ir a un concierto, por decirlo de una manera más directa.

Para este festival en el que se presentarán bandas como Green Day, New Order, American Football, Empire of the Sun, Toto y uno de los más grandes headliners que ha tenido el Corona Capital en la figura de Paul McCartney, los precios son lo primerito que una persona, como consumidora de música, ve.

Los precios de los abonos aún no se hacen oficiales, sin embargo, basados en los rumores que se han esparcido en las redes sociales y que al final no terminan de estar tan alejados de la realidad, te compartimos algunas opciones de lo que te podrías comprar con lo que presuntamente costaría el abono para el Corona Capital 2024.

¿Qué te puedes comprar con lo que cuesta el abono del Corona Capital?

Para este ejercicio que ya estamos haciendo una tradición en La Razón, te vamos a mostrar lo que te puedes comprar con lo que te cuestan los tres tipos de abono que habrá para el Corona Capital. Recuerda que son precios basados en redes sociales, los oficiales se darán a conocer en la preventa que arranca el 25 de junio.

Bueno, comenzamos entonces con el abono general que, sin cargos, tiene un costo de 4,490 pesos. Ahí te va, aunque te damos un dato antes, pues todo esto lo encontramos en Amazon:

Podrías comprarte una Fujifilm Instax Mini EVO Cámara instantánea, la cual tiene un costo de 4,493. Nada más tienes que poner una diferencia de 3 pesitos.

​Si lo que quieres es cambiar tu celular, puedes comprarte un Huawei Nova 12i 8+128, con cámara de Retrato de High-Res con 108 MP, Super Charge Turbo de 40W, en color negro, en 3,499 pesos.

​Si necesitas un dispositivo GPS para correr, entonces puedes comprarte un Garmin Forerunner 55 Negro, a un costo de 3,356 pesos.

Esta cámara es una de tus opciones. Amazon.

En el caso de Comfort Pass, que tiene un costo de 6,635 pesos, también sin cargos, te podrías comprar lo siguiente:

Un Apple iPad de 10.1 pulgadas, último modelo, reacondicionado, de 32 GB SSD, a un costo de 3,576 pesos.

​Consola PlayStation 4 Call of Duty, Modern Warface II Bundle, a un costo de 5,799 pesos.

​Soporte de rueda de carreras con asiento, silla de juegos, cabina de conducción para todos los Logitech G923 | G29 | G920 | Thrustmaster | Ruedas Fanatec | Xbox One, PS4, plataformas de PC, a un costo de 4,999 pesos.

Esta silla también podrías comprártela. Amazon.

En el caso del Abono Citibanamex Plus que tendrá un costo de 8,780 pesos, sin cargos, te puedes comprar lo siguiente:

Una pantalla Samsung de 58 pulgadas UHD, 4K Un58CU7000FXZX, a un costo de 8,599 pesos.

​Proyector con altavoz Epson Powerlite E20, color blanco, con un costo de 7,997 pesos.

¿Cómo ves? ¿Quieres ir al Corona Capital o gastar tu dinero en otra cosa? Las dos opciones están buenas.