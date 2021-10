En este momento no es necesaria una reforma fiscal: Raquel Buenrostro

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, asegura que por el momento no es necesaria una reforma fiscal, y considera que el adecuado cobro de los adeudos que tienen los 12 mil grandes contribuyentes del país da para recuperar recursos durante 13 años —“son dos administraciones”, acota—, si se considera que la capacidad de revisión de la institución es de 890 cada año.

En entrevista con La Razón con motivo de la propuesta de paquete económico para 2022, con el cual la meta es recaudar 3.9 billones de pesos, destacó que el sistema fiscal actual servirá para impulsar la reactivación económica del país, tras el desplome de 8.5 por ciento en 2020, a consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19.

Precisó que desde el año pasado el SAT ya había investigado a algunas de las personas o empresas que tienen sus fortunas en paraísos fiscales, cuyos nombres aparecieron recientemente en la investigación periodística “Papeles de Pandora”, y detalló que por instrucción presidencial dará seguimiento a la información, porque también hay contribuyentes de los cuales el organismo desconocía estas operaciones.

En las oficinas centrales del organismo fiscalizador, donde desde su nombramiento en diciembre del 2019 ha recibido a grandes deudores para regularizar su situación fiscal, destacó la “limpia” que se ha llevado a cabo en el SAT, pues uno de cada 10 servidores públicos ha sido removido por actos de corrupción.

Raquel Buenrostro, jefa del SAT, platica con La Razón sobre la Miscelánea Fiscal de 2022. Foto: Eduardo Cabrera / La Razón

Raquel Buenrostro

Cargo: Jefa del SAT

Formación: Es maestra en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con un posgrado en la misma materia por El Colegio de México.

Trayectoria: A lo largo de más de 20 años se ha desarrollado en diferentes cargos de la administración pública; destaca su rol al frente del Servicio de Administración Tributaria.

Paquete económico 2022. El 9 de septiembre pasado, el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión su propuesta de paquete económico 2022 con el cual estima ingresos por 7.1 billones de pesos, de los cuales, 3.9 billones son por impuestos, es decir, 55 por ciento. Además, se incluyó una Miscelánea Fiscal que plantea la creación de un Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas y morales que disminuye la tasa impositiva y simplifica el pago de impuestos, pero su objetivo no es recaudatorio, sino que la principal finalidad es aumentar la base de contribuyentes.

La jefa del SAT explicó que la recaudación estimada para el año próximo saldrá de los tres ejes que considera la Miscelánea Fiscal que son el no aumentar impuestos ni crear nuevos, combatir la evasión y la elusión fiscal y atacar la informalidad.

“Entonces no nada más es la evasión y la elusión de los que ya pagan, pero pagan mal, sino también de aquellos que nunca han pagado o que no pagan”, agregó en referencia a la economía informal que, dijo, en México es muy grande, pues representa cerca del 50 por ciento del total.

Así, dijo, el combate a la evasión y elusión fiscal, además de atacar la informalidad, darán los recursos suficientes para no tener la necesidad de realizar una reforma fiscal, que lo único que hace es aumentar la carga impositiva sobre quienes pagan siempre.

El atender todo este año a los grandes defraudadores nos dio mucha experiencia y también la crisis sanitaria nos puso a flor de piel la necesidad del fortalecimiento de todas las políticas tributarias y fiscales

La reforma fiscal. Buenrostro Sánchez calculó que sólo por los 12 mil grandes contribuyentes que tiene el país, aquellos cuyos ingresos en el último año son iguales o mayores a mil 250 millones de pesos, el país tiene un potencial recaudatorio de entre un billón y un billón y medio de pesos para los próximos años, pero precisó que el SAT sólo puede revisar cada año a unos 890. Sin embargo, aseguró que con ello ha logrado cambios estructurales en la recaudación que, entre otras cosas, ha permitido ir aumentando los ingresos por “escalones”, por lo cual “yo creo que una reforma fiscal, no es necesaria”, dijo la funcionaria.

¿Entonces el tema de la reforma fiscal ya es para la siguiente administración? Pues si no quiere cobrar, pues sí va a tener que hacer una reforma fiscal; si quiere seguir cobrando, todavía hay (potencial) como para 10 años.

¿Con esto considera que ya no será necesaria una reforma fiscal? No, pero son 12 mil grandes contribuyentes (que faltan) y hacemos 900 por año, da para 13 años más o menos (el potencial recaudatorio), son dos administraciones.

¿Y en monto, cuánto será? Como un billón, billón y medio de pesos, lo que llevamos de 200 actividades; billón, billón y medio es una tercera parte de la recaudación actual. Si mantenemos este ritmo, en lugar de 3.9 billones de pesos, estaríamos recaudando casi cinco billones de pesos, entonces para qué una reforma fiscal. Si pagaran todos los que tienen que pagar y pagaran bien, el día de hoy en lugar de 3.9 billones de pesos, deberían ser 5.0 billones, aproximadamente.

¿Si continúa la siguiente administración con esto, necesitará reforma fiscal? Imagínese, para qué alcanzan dos billones de pesos. Para duplicar completamente toda la administración pública.

¿Se puede decir que sólo es cuestión de voluntad política? Sí, de ir cobrando. Es mucho trabajo, pero hay que trabajar.

Ningún ataque frontal. La jefa del SAT rechazó que haya un “ataque frontal” contra los grandes contribuyentes, ya que el organismo simplemente lo que hace es cumplir la ley, dar certeza jurídica y que el empresario honesto y competitivo no se vea afectado por alguien que no está pagando sus impuestos.

Resaltó que ha incrementado el número de empresas que han modificado su actitud y por voluntad propia se han acercado al SAT a regularizar su situación fiscal, pero ahora van directamente los directores o CEO, sin despachos de abogados o contadores, que no tienen ningún incentivo en resolver los casos, ya que cobran por hora.

“Me estaba diciendo que las tarifas de los despachos, nada más para que los acompañaron conmigo, oscilan entre un millón y medio y 10 millones de pesos, sólo para acompañarlos a sentarse aquí; les digo, para qué pagas, mejor abónalo”, reveló.

¿Va a continuar este proceso de cobro de los adeudos de grandes contribuyentes? Sí, yo diría que con la misma certeza jurídica, porque no se les cobran ni más ni menos, nada más lo que deben, entonces sí se les va a seguir aplicando la ley.

Nadie está por encima de la ley, ni nosotros; entonces, pues nada más es lo que es. Son evasores, es como el contrabando, todos los empresarios formales quieren que terminemos con él, porque dicen que es competencia desleal.

¿Qué pasa con los evasores? no pagan impuestos, es competencia desleal, entonces eso es bueno para todo el mundo, no sólo para el fisco, sino también para el empresario formal; por ejemplo, hay un universo de mil 400 maquiladoras, 700 pagan muy bien y el resto son un problema.

Siempre los grandes contribuyentes son los que más deben de pagar y más pagan ¿no? Digamos que todo el mundo tiene que pagar lo que le toca y si ganan mucho, pues tienen que pagar mucho. No es lo mismo pagar el predial de un departamento de Infonavit que pagar el predial de un palacio, entonces pues es normal, digamos.

La miscelánea fiscal. La funcionaria destacó que la Miscelánea Fiscal, por primera vez trabajada en el SAT, incluye elementos que contribuirán a la reactivación económica del país tras la crisis provocada por la pandemia, entre los cuales se aumentaron las deducciones a las inversiones, con el fin de darle liquidez a las empresas y bajarles sus costos fiscales, lo que significa un incentivo para las micro y medianas empresas.

Matemática por la UNAM, con maestría en Economía por El Colegio de México, Buenrostro Sánchez explicó que actualmente, por ejemplo, una empresa que utiliza mobiliario y equipo de oficina puede disminuir de su inversión el 10 por ciento en 10 años, o sea, 1.0 por ciento cada año.

En cambio, si se aprueba la deducción propuesta en la Miscelánea Fiscal podrá disminuir la inversión en 25 por ciento en cuatro años, con lo cual se aumentó el porcentaje que se puede acreditar de la inversión y aparte se acortó el tiempo.

“Esto le da también facilidad a la Pyme, a las MiPymes, les da mayores recursos, les da mayor liquidez y ahorita que estamos saliendo de la crisis sanitaria y la crisis económica, también creemos que es una manera de motivar la reactivación, generar nuevas inversiones y nuevos negocios”, subrayó.

No obstante, acotó, la idea es hacer otras políticas que no dependen nada más del SAT, sino de la banca de desarrollo y otras instituciones para que se complementen para este fortalecimiento, a fin de que se den préstamos a las micro y pequeñas empresas, para que sirvan como parte de las cadenas de suministro.

Por ello, el SAT ha pedido a las empresas globales y nuevas que pongan la capacitación de personal a las MiPymes y las autoridades mexicanas otro tipo de estructuras, como son los créditos para este tipo de empresas en ciertas actividades, para que la economía mexicana se reactive todavía más rápido.

“Sí se están viendo diferentes opciones y obviamente no pueden ser nada más fiscales, tiene que actuar como conjunto el sistema y yo creo que también por eso es la llegada de Rogelio Ramírez de la O (como secretario de Hacienda), porque tiene más sensibilidad para todos estos aspectos, entonces la idea es aglutinar todo para hacer crecer la actividad económica”, añadió.

¿Y la relación con el nuevo secretario cómo va? La vez pasada nos platicaba que iba a ser mucho más fluido por las características de él. Vamos muy bien, la miscelánea salió del SAT, la estuvimos rebotando con el secretario y fue muy ágil la revisión, son muchísimos los puntos de encuentro y además viene una retroalimentación muy rica porque como va llegando, él va viendo, hace preguntas que a lo mejor nosotros no nos hacemos y eso ayuda a mejorar siempre el trabajo, pero es muy fluido y la retroalimentación es una comunicación permanente y además es en la misma dirección, que lo hace todavía más fácil, entonces sí vamos muy bien.

El fisco, un impulso para la reactivación. La jefa del SAT sostuvo que con los cambios estructurales que ha hecho el organismo y el “piso parejo” que ahora tienen los contribuyentes, el sistema fiscal mexicano contribuirá a la recuperación económica, de entrada, porque fomenta la competencia internacional y eso es en beneficio para el país.

La titular del organismo recaudador informó que ha sostenido reuniones con muchas cámaras internacionales que presentaron una lista de 82 empresas extranjeras que quieren moverse de Asia y hacer sus inversiones en México, sobre todo para esto de las autopartes, con el fin de poner juntas las cadenas de suministro, como los chips, y todas estas cosas.

“Ayudó mucho el piso parejo, el otro es el tamaño de la economía, obviamente, y otra parte es que aquí también tenemos la demanda hacia el norte, con nuestro principal socio comercial, y también es una salida natural hacia el sur, países grandes como Brasil”, expuso.

“Pandora Papers”, tras la ruta del dinero. Respecto a la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, sobre personas o empresas que tienen sus fortunas en paraísos fiscales y en la cual aparecen unos tres mil mexicanos, dijo que, por instrucción presidencial, el SAT revisará esta información.

“Algunos ya los habíamos identificado, ya están en la fila de las auditorías, pero hay otros que no los traíamos hay que revisar. El Presidente dio la instrucción de que se revisen, entonces tenemos que revisar”, mencionó Buenrostro Sánchez.

Refirió que la persona física que más adeudos ha pagado en toda la historia del SAT, con cinco mil 800 millones de pesos, se menciona en los “Pandora Papers”, lo mismo que su socio, quien tiene que pagar la misma cantidad, pero aún no lo ha hecho, ya que su preocupación es que, al traer el dinero a México, tendría que pagar impuestos en otros países por los cuales ha pasado.

“Hay uno de Pandora Papers que esa es su preocupación; sí, ya vamos a pagar, como lo tengo que pasar por tantos países, ahora se le va a complicar porque tiene que tributar en varios países, porque no pagó en ningún lado, ahora no saben cómo hacerle y estamos aquí desde enero de este año hasta ahorita que está convencido que nos va a pagar, que ya el caso incluso lo trae el procurador fiscal, pero su preocupación es cómo trae el dinero otra vez a México”, agregó.

Combate a la corrupción. Buenrostro Sánchez informó que, como parte de las acciones para combatir la corrupción en el SAT, uno de cada 10 funcionarios ha salido de la institución por haber cometido estos actos delictivos, sobre todo en Aduanas, la Administración General de Fiscalización y de Comercio Exterior.

¿Podemos decir que ya se va acabando con la corrupción en el SAT? Nosotros vamos avanzando y lo que ahorita queremos es que no haya impunidad. Es un procedimiento largo, pero sí vamos avanzando, ya tenemos algunos juicios ganados de algunos administradores y administradores centrales, que no es un nivel bajo aquí en el SAT, que son como directores generales, pero sí vamos avanzando poquito en términos del último castigo. Van uno de cada 10 ahorita y todos los que hagamos o los agarramos así in fraganti o les preparamos su expedientito.

La mitad de todos los que hemos denunciado son (de) Aduanas, o sea, del total que ha salido, uno de cada 20 es de Aduanas, y uno de cada 30, o sea, los que siguen, son los de la Administración General de Fiscalización ahorita y de Comercio Exterior.

Al principio tuvimos una salida muy fuerte del área de Servicio al Contribuyente. Encontramos varias redes, pero ahorita donde tenemos un problema muy fuerte es en Fiscalización Federal y en los temas de Comercio Exterior, que también los coordina la misma área de Fiscalización Federal.