Recursos para la reconstrucción de Acapulco son insuficientes: Citi

El plan de reconstrucción del puerto de Acapulco que planteó el Gobierno federal, el cual considera 61 mil 300 millones de pesos, no es suficiente para atender la devastación que dejó Otis a su paso, consideró el banco estadounidense Citi.

“Los recursos anunciados hasta el momento por el Gobierno, equivalentes a apenas 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), parecen muy alejados de los necesarios para una reconstrucción total de la zona afectada, por lo que podría implicar una recuperación lenta y parcial de la economía de Acapulco”, dijo en un comentario económico.

En el documento: “Little support to meet the needs of the destruction left by Otis”, destacó que, según la Secretaría de Hacienda, si es necesario, el Gobierno también podría asignar otros cinco mil millones de pesos de seguros para estos fines, además de 60 millones de dólares de un bono catastrófico.

El grupo financiero destacó que, en las zonas más afectadas, la actividad económica podría caer hasta 40 por cierto, lo que generaría una contracción de 0.2 puntos porcentuales en el crecimiento nacional, “aunque la pérdida de infraestructura debería ser muy superior a esa magnitud”.

Recientemente, la calificadora Fitch Ratings estimó que las pérdidas en Guerrero, las económicas y aseguradas, rondarán en 16 mil millones de dólares. Una suma similar estima la Iniciativa Privada (IP), la cual dijo que se requerirán hasta 300 mil millones de pesos

“Celebramos que haya ayuda por parte del Gobierno federal. Se anunció un apoyo por 61 mil millones de pesos, pero consideramos que se van a requerir entre 200 mil y 300 mil millones de pesos”, expuso el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

Los recursos que anunció la administración federal apenas representan 21 por ciento de que se podría llegar a necesitar.

HR Ratings también considera posible una contracción de la economía del puerto ante el impacto del huracán, además de un mayor endeudamiento, debido a una menor liquidez y un gasto social creciente.

“Los recientes hechos podrían representar un estrés financiero adicional en las finanzas de la entidad, debido a una probable contracción de la actividad económica, que se vería reflejada en menores ingresos derivados del cobro de licencias de funcionamiento, así como a la recaudación de impuestos”, expuso.

Analistas estiman que la reconstrucción del puerto podría tardar al menos un año, siempre y cuando se lleve a cabo de forma rápida. Sin embargo, el sector empresarial habla de por lo menos dos años.

“Dadas las condiciones actuales, es difícil que veamos una actividad importante en el próximo año, la recuperación será lenta, va a tardar”, comentó el catedrático del Tec de Monterrey, Héctor Magaña. Esta situación, considera, generará más pobreza, desempleo e inseguridad en la región.

“Un fenómeno como el de Otis puede tirar una economía para toda la vida si no se recupera rápido, porque Acapulco es un centro de turismo y va a perder muy rápidamente atractivo”, señaló Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

Se estima que Acapulco aparta un tercio de la economía de Guerrero.