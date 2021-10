Reforma eléctrica impactará clima de negocio e inversiones, advierten

La eventual aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica del Ejecutivo Federal sería negativa para el clima de negocios y la inversión, advirtió el socio y director de Desarrollo de Negocios en la consultora Integralia, Carlos Ramírez Fuentes.

En un webinar organizado por la firma Franklin Templeton, afirmó que una aprobación de la reforma constitucional en sus términos, moderada o con dos o tres temas menos, pero con la misma columna vertebral, sería negativo para el clima de negocios y para la inversión.

Para la relación del sector privado y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, opinó que sería negativo si prospera en el Congreso la iniciativa de reforma energética, porque ya está facturada y se complicaría aún más.

El economista y politólogo precisó que, para las finanzas públicas, en el corto plazo sería neutral el impacto, “no habría una afectación inmediata, no eso no es una preocupación de corto plazo, pero sería negativo de mediano plazo”.

Si bien la reforma eléctrica afectaría la percepción del país, descartó que las calificadoras vayan a tomar decisiones inmediatas sobre la nota del país, ya que los efectos de la iniciativa no serán en el corto plazo, a menos que se cancelara contratos, se generaría una enorme incertidumbre, pero no prevé que se supriman estos acuerdos.

Ramírez Fuentes opinó que la eventual aprobación de la reforma eléctrica será ambigua en el corto plazo, ya que será necesario esperar a conocer las leyes secundarias para ver sus implicaciones reales.

Señaló que habría litigios internacionales contra la reforma, aunque los litios son de largo plazo, mientras que la relación con Estados Unidos “sí se fraccionaría, pero no va a haber fractura, no nos vayamos con esa finta de pensar que Estados Unidos va a intervenir en esta discusión, no lo va a hacer”.

