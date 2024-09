Reforma judicial y desaparición de autónomos generarán paneles de controversia en el T-MEC

Aunque el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) no establece cómo debe estar constituido y funcionar el Poder Judicial de ninguna de la tres naciones, sí marca que se deben cumplir ciertas regulaciones, por lo que la aprobación de esta iniciativa y la eliminación de algunos órganos autónomos generaría paneles de controversia, afirmó Kenneth Smith, experto en TLCAN y socio de AGON.

En entrevista con La Razón, explicó que el tratado comercial especifica que se debe n tener procesos judiciales y tribunales que actúen de forma imparcial , que permitan atender cualquier cuestionamiento que haya sobre acciones que tome el gobierno y que pudieran ser violatorias con el T-MEC.

Señaló que no es una violación que se apruebe la reforma judicial, sino el hecho de que el nuevo esquema que plantea pudiera no garantizar imparcialidad, transparencia y Estado de Derecho, por lo que si se considera que estos cambios están violando el T-MEC, los socios comerciales pueden presentar controversias.

“Cómo funciona el capítulo de disputas del tratado, básicamente el primer paso es consultas, se dialoga durante un período de tiempo para tratar de llegar a una solución, que se ve difícil porque estás hablando de un cambio constitucional y si no se resuelve, si México no cambia sus políticas públicas o sus leyes, en ese caso, la Constitución, pues sí puede haber casos específicos donde te lleven un panel arbitral, es decir, por eso la preocupación de que esto es un tema sistémico, no afecta nada más a un sector, sino afecta a todo el tema de impartición de justicia en nuestro país”