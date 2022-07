Reformas en el país, un reto para sector industrial

Más allá de una posible recesión, o una elevación generalizada en los precios, un reto al que se puede enfrentar el sector inmobiliario industrial es a las Reformas que plantee el Gobierno federal, ya que si en México no se les ofrece a los inversionistas energías limpias, seguras y baratas será difícil atraer más inversiones al país, señaló Gonzalo Robina, director general de Fibra Uno (Funo).

“El reto que tenemos o que podríamos estar teniendo, y saben que no me gusta meterme en política; estamos hablando de temas de reformas, si no tenemos forma de dar energía limpia a nuestros inversionistas a los manufactureros etc., nos vamos a topar con pared. Al final de cuentas ellos buscan energías limpias, seguras y baratas entonces de alguna manera ese es el reto que tenemos”, dijo el director.

En conferencia por la presentación de los resultados financieros de Funo, el director del Fideicomiso, sostuvo que la importancia del tema energético se debe a que tiene una influencia directa sobre el sector industrial.

En este sentido recordó que, los grandes inversionistas ya están empezando a hacer sus expansiones, sobre todo en la zona norte del país; sin embargo, sostuvo que saben cuál es la situación actual en el país y “conocen que estamos pasando en un bache temporal y que tendrá una remediación en el corto plazo”.

Pese a los retos que enlistó, Robina también destacó que ha habido un repunte importante en el sector industrial, de hecho, mencionó que, en los últimos dos años, los inmuebles que más han adquirido son de este tipo, lo cual refleja la tendencia.

En suma, comentó que el impulso que genera el Nearshoring ya se ha comenzado a observar, pues ha marcado récords en ocupaciones con tasas por arriba del 99.5 por ciento en el sector inmobiliario industrial, en tres mercados en específico, Tijuana, Juárez y Reynosa.

“El Nearshoring no lo estamos empezando a ver, es un efecto que ya lo estamos viviendo y en buenos términos sufriendo, esa demanda que está habiendo por parte de compañías que vienen de Asia a montarse a México ya sean una realidad, y estamos viviendo y que de alguna manera ha venido a romper récord”, dijo.