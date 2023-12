Remesas pierden poder de compra en 12 meses

El poder adquisitivo de las remesas que ingresan a México sumó 12 meses en descenso, debido a la fortaleza de la moneda mexicana frente al dólar y las persistentes presiones inflacionarias.

En octubre entraron al país cinco mil 811 millones de dólares por concepto de remesas, un monto récord, según datos del Banco de México (Banxico). Sin embargo, este comportamiento no se refleja en el bolsillo de los mexicanos, pues les alcanza para comprar menos con los montos que reciben.

En octubre, el poder de compra de las divisas que mandaron los connacionales se contrajo 5.93 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, con lo cual se cumplió el primer año de caídas en las remesas medidas en pesos, destaca un análisis de Banco Base.

“Para los receptores de remesas lo más relevante es el poder adquisitivo que les proporcionan y para esto es necesario evaluar su evolución en pesos reales”, dijo Gabriela Siller, su economista en jefe.

Al respecto, Marcos Daniel Arias, analista de Monex Grupo Financiero, comentó que, en lo que va del 2023, el saldo acumulado medido en pesos es 3.8 por ciento menor al recibido en el mismo periodo del 2022, por lo que es poco probable que, como sucedió en años anteriores, las remesas sean el factor definitivo detrás de la resiliencia del consumo doméstico y, en su lugar, el robusto mercado laboral mexicano parece ocupar un rol más protagónico.

Gráfico

Micaela recibe remesas de su hijo desde hace cinco años. Ella vive en la Ciudad de México y asegura que el “dinerito” que le mandan es su mayor entrada de recursos, junto con la pensión que recibe del gobierno.

“Mi hija me ayuda a sacarlo del banco y dice que le dan menos dinero. Mi hijo me manda como 350 dólares, pero entre que me dan menos y todo está más caro, ya no me alcanza como antes”, platica.

Banco Base señala que, de acuerdo con las proyecciones mensuales de remesas en dólares, tipo de cambio e inflación, el poder adquisitivo de estas divisas mostrará caídas anuales hasta diciembre del 2023, para comenzar a mostrar crecimiento a partir de enero del 2024.

“De cumplirse esto, el poder adquisitivo de estas partidas sumará en diciembre 14 meses consecutivos de caídas anuales por primera vez en registro”, expuso.

Perspectiva favorable

En lo que va del año, las remesas suman casi 53 mil millones de dólares, 9.4 por ciento más que a octubre del 2022. Si bien se han desacelerado, se espera aún cierto dinamismo que llevaría a registrar un monto mayor a 63 mil millones este año.

“Nuestra visión sobre la recepción de remesas para todo 2023 y 2024 se mantiene positiva, con un estimado para este año en un rango de 63 mil 750 y 64 mil 250 millones. Sin embargo, al analizar el balance de riesgos actual, reconocemos una mayor probabilidad de que algunos vientos en contra comiencen a tomar mayor relevancia”, señaló Banorte.

Destaca una desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos, como consecuencia de la política monetaria restrictiva actual; un mercado laboral con una demanda más débil; una moderación en la construcción de casas nuevas y campañas electorales que provoquen incertidumbre sobre leyes en torno a la migración.