Reparto de utilidades ¿cómo sacarles el mejor provecho?

El reparto de utilidades es una prestación que se les da a los trabajadores por haber aportado a las ganancias totales que tuvo una empresa durante el último año. Para acceder a este beneficio debiste haber trabajado al menos 60 días en una empresa con más de dos años de creación y que haya tenido ganancias. La fecha límite para recibirlas es el 30 de mayo del año en curso.

¿Cómo aprovechar el reparto de utilidades de mejor manera?

Todo depende de tu situación financiera, considera el panorama actual y actúa con cautela. Aquí te dejamos algunos tips:

Si tienes deudas, ni siquiera lo pienses, toma un porcentaje de ese dinero y utilízalo para abonar o liquidar tu deuda. Considera que si liquidas alguna deuda ya no se generarán intereses adicionales.

Procura destinar una parte al ahorro, este es el primer gran hábito para mejorar el control de nuestro dinero.

Invierte las utilidades y construye un patrimonio

Una vez dominado el tema anterior, es hora de invertir. Ya sea en cetes, pagarés, fondos de inversión u otro instrumento, esta poderosa herramienta te ayudará a hacer crecer tu dinero y construir tu patrimonio.

Otra forma de inversión es hacer aportaciones voluntarias a tu Afore, entre más temprano empieces y más aportes, más tranquilo podrás vivir en tu retiro. Puedes monitorear tu saldo y hacer estas aportaciones a través de la aplicación de Afore Móvil.

Si no tienes un fondo de emergencias es un gran momento para empezar. Este fondo consiste en una cantidad de dinero que se destina exclusivamente para enfrentar una situación extraordinaria. Un buen fondo de emergencias debe cubrir entre 3 y 6 meses de tus ingresos o al menos de tus gastos fijos.

Aprovecha tus utilidades invirtiendo y construyendo un patrimonio Foto: Pixabay

Asegura tu patrimonio y el de tu familia. Realiza una valoración de qué tan protegido estás ante imprevistos, considera los seguros que sean necesarios.

No está mal que te des un gusto, pero considera que éste no exceda más del 10% del monto que recibas, piensa que son épocas de actuar con cautela y evitar gastos que no sean necesarios.

Las utilidades son un beneficio como trabajador de una empresa, considéralas en tu presupuesto y analiza bien el destino que les darás. Busca un equilibrio entre el ahorro, la inversión, el pago de deudas y algún gusto personal o familiar.

Errores más comunes en los que caemos al recibir el pago de utilidades

Cuida de no endeudarte. ¿Qué tal esa pantalla de 50 pulgadas para ver el final de temporada de nuestra serie favorita? Suena atractivo, ¿no? Al contrario del aguinaldo, este monto no lo puedes calcular, puede ser que finalmente recibas una cantidad menor a la que esperas y te quedes con una deuda inesperada.

Gastar solo por gastar. Justo ese día que te dieron tus utilidades, ¿te encontraste con una oferta irresistible? Piensa bien antes de tomar una decisión precipitada, evita ir a centros comerciales o navegar en páginas de compras solo para pasar el rato, ya que podrías terminar haciendo alguna compra que no tenías considerada. En caso de que lo hagas, asegúrate que sea una oferta real, monitorea precios y revisa los términos y condiciones de las ofertas.

Recuerda evitar endeudarte, las utilidades pueden ser tu salvación o tu perdición, tú eliges qué función les darás Foto: Pixabay

No hacer nada para mejorar tu situación financiera. Pon en práctica alguno de los consejos mencionados anteriormente, sin duda tu bolsillo te lo agradecerá.

Si tienes la oportunidad de contar con esta prestación, aprovéchala de la mejor manera, recuerda que es un reconocimiento a tu trabajo. ¡Disfruta de tu derecho obteniendo el mayor beneficio!

Fuente: Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera Citibanamex