“Resiliencia permanente, la lección que dejó el Covid”

Desde hace años Gustavo Tomé es catalogado un empresario diferente, no sólo por su corta edad, con relación en la expansión de sus negocios; sino porque parte de su actuar a la hora de invertir está relacionado con ver oportunidades en donde los demás ven crisis.

En entrevista con La Razón, sostuvo que además, existe otro factor que le ha permitido llevar a Fibra Plus (uno de sus negocios) a un crecimiento importante en momentos en lo que la economía se encuentra en su peor momento de los últimos 80 años, y éste es su capacidad de ser resiliente de manera permanente, una lección que asegura, la aprendió desde hace muchos años, pero que se acentuó con la llegada de la pandemia de Covid-19.

El presidente de Fibra Plus comparte que en circunstancias como las actuales, en el mundo de los negocios, lo que se debe hacer es aguantar y reaccionar a las diferentes dificultades con respuestas correctas y en concordancia al camino que van marcando los nuevos retos, pues asegura que al igual que la pandemia generó muchas crisis en varios sectores, también abré oportunidades completamente nuevas. “Siempre que se cierra una puerta se abre otra y es lo que estamos viendo”.

Ejemplo de ello es la reciente aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual abrió una ventana de oportunidad a Fibra Plus, que comenzó a expandir su portafolio de inmuebles para aprovechar de mejor manera la coyuntura que trajo consigo el acuerdo, pues asegura que será uno de los motores más grandes para la economía de nuestro país.

Así fue como Fibra Plus adquirió el parque industrial T-MEC III, desarrollo que costó cerca de 500 millones de pesos y que con la entrada en vigor el año pasado del acuerdo, perimitirá a la Fibra incrusionar de manera más profunda en el sector logístico.

¿Cómo nace esta visión tan amplia para hacer negocios? Creo que empezaré desde cómo llegué hasta donde estoy, y creo que es una historia de constante resiliencia. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años, desde ese momento me tuve que poner a trabajar y no es lo mismo trabajar a los 40 años, a la edad en la que estoy yo y con toda la formación; es decir, con recurso humano, con capital social, moral y económico para poder hacer las cosas, que a los 16 años donde eres una persona muy vulnerable, todavía. Desde ese momento tuve que aprender y lo que he hecho es capitalizar cada vez más el aprendizaje, entonces así llegué. Si me preguntan, nada es fácil y nada va a terminar fácil. Aprendí que me tengo que adaptar y que tengo que vivir las dificultades y tengo que abrazarlas en lugar de darles la vuelta. “Hay una circunstancia difícil nueva, pues ni modo, a agarrar el toro por los cuernos”.

¿De ahí nace la visión para hacer negocios, para tener una empresa como Fibra Plus? Creo que lo más claro es tener la capacidad de ser resiliente permanentemente y eso es lo que nos ha enseñado la pandemia, necesitamos actuar con lo poco que sabemos. Ésa es la palabra clave, resiliencia y tener la capacidad de confiar en uno mismo, porque ahorita se nos cruzó la pandemia, pero mañana nos van a pasar diferentes cosas en los ámbitos personales y profesionales, lo que hay que hacer es aguantar y reaccionar en las circunstancias que estamos. Necesitamos reconocer que ahora el mundo se está moviendo más rápido de lo que hemos visto en la civilización, porque cada vez somos más, cada vez estamos más conectados y tenemos acceso a más cosas por eso la velocidad de reacción debe ser cada vez mayor y sobre todo necesitamos tener más entrada de información para poder tomar las decisiones que terminen siendo las más acertadas en el futuro.

¿Qué otra enseñanza deja el Covid-19 en su vida? Que al igual que la pandemia nos generó muchas crisis en varios sectores, muchas dificultades para tener la capacidad de poder sobresalir en cosas que estaban bien, también nos abré unas oportunidades completamente nuevas con unas

alternativas diametralmente diferentes y hay que saber también que siempre que se cierra una puerta, se abre otra y es lo que estamos viendo.

¿El éxito que tiene, aún tiene margen para ser mejorado? El éxito no es un objetivo, es un término muy relativo que en lo personal no me gusta usar, lo que es mi obligación todos los días es tratar de ser lo mejor que pueda para ayudar a la empresa, a los inversionistas, al equipo de trabajo y a mi familia; ése es mi trabajo, si eso y las consecuencias de eso te llevan a determinar algo que está funcionando, pues quiere decir que las decisiones están bien, si empiezan a no funcionar quiere decir que las decisiones que estás tomando no están bien. Entonces mi trabajo es hacer eso y si la consecuencia de eso quiere decir que hay un positivismo en el resultado es como un indicador y como yo lo veo, esto es un vector donde la longitud del vector te indica la velocidad de la que estás tomando las decisiones correctas y la orientación es que la decisión es la correcta y cuántos errores puedes cometer. Todos los días tengo que tomar decenas y cientos de decisiones, algunas con consecuencias poco críticas y algunas con consecuencias muy críticas y lo que trato de fomentar en todo el equipo es tener la mayor cantidad de datos posibles para tomar la decisión más clara.

¿Qué busca imprimir en su equipo de trabajo? Lo que tratamos de imprimir lo tenemos bien claro: profesionalismo, confianza, comunicación, transparencia, colaboración, respeto, servicio, responsabilidad, innovación, perseverancia, intuición y resiliencia. Lo tratamos de transmitir todos los días y con el ejemplo, con comunicación abierta, es labor de todos, también trabajar en ellos y es lo que yo trato de hacer independientemente de la innumerables cantidad de errores que cometo en lo personal día a día.