En riesgo, adquisiciones de Grupo México, dicen

La toma del Gobierno federal de un tramo de las vías de Ferromex afectará por un tiempo el ánimo en torno a Grupo México y, eventualmente, futuras fusiones y adquisiciones de la empresa, consideró Citibanamex.

“En nuestra opinión, el ánimo sobre Grupo México se verá afectado negativamente por un tiempo. La pregunta más importante es si esto es ‘único’ o parte de un patrón más amplio”, expuso el grupo financiero en un análisis.

“Nos inclinaríamos por lo primero (esto parece una situación especial) y, por lo tanto, no esperaríamos un deterioro a largo plazo de la acción”, añadió.

Ayer, los títulos de la compañía volvieron a retroceder, aunque de manera muy moderada, con una caída de 0.09 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores, para cotizar en 77.7 pesos. Con ello sumaron tres bajas consecutivas.

Citibanamex recordó que las acciones bajaron 4 por ciento el viernes que la Marina tomó 120 kilómetros de la red ferroviaria de Ferrosur, “pero el simbolismo parece más importante que el impacto financiero directo, en nuestra opinión”.

“El impacto financiero directo en Grupo México debería ser pequeño (probablemente sería menor a 1 por ciento del EBITDA), dado que este tramo ferroviario representa 1 por ciento de 11 mil kilómetros”, estimó.

Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, afirmó que preocupa que “el uso militar en la IP” se traslade a otros sectores productivos privados, por lo que confió en que la expropiación de tres tramos de Ferrosur, propiedad de Grupo México, “haya sido un hecho que no vuelva a pasar, sobre todo en el sector privado”.

“Lo más importante es que tenemos que seguir adelante, estamos en diálogo muy importante con la autoridad y estamos trabajando en ello”, aseguró en entrevista al término de su participación en la inauguración de la 32 Convención de Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Descartó que el hecho implique que se reviva el “fantasma” de la expropiación. “No, no me iría a pensar eso; fue un hecho que hacemos votos porque no vuelva a repetirse”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez, expuso que el hecho de la expropiación “no manda buenas señales al exterior”.

Piden mejorar seguridad

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Rolando Vega Sáenz, afirmó que se mantiene la expectativa de inversión de 30 mil millones de dólares para este año; sin embargo, pidió fortalecer el Estado de derecho y la seguridad.

“Hay una gran oportunidad de crecimiento en México, pero necesitamos Estado de derecho sólido y seguridad”, señaló al destacar que las oportunidades de negocios se derivan del nearshoring.

“La estimación de inversión que tenemos es de 30 mil millones de dólares, porque hay mucho desarrollo”, acotó.