SCJN admitió recursos ante 'evidente inconstitucionalidad' de sentencias, responde Grupo Salinas a AMLO.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los recursos que presentó Grupo Salinas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las sentencias sobre una presunta deuda, la firma aseguró que dichas demandas fueron aceptadas por “la evidente inconstitucionalidad y porque responden al ejercicio de nuestros derechos como contribuyentes”.

“Una vez comprobado el requisito indispensable de certificación de constitucionalidad, la SCJN admitió ambos recursos (2008 y 2013) considerando que subsisten cuestiones que revisten un interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos”, dijo en un comunicado.

Además, Grupo Salinas indicó que la SCJN está obligada a revisar los casos de manera imparcial y completo, incluyendo el posicionamiento y voto particular del magistrado Fernando Silva, quien “exhibió los abusos que la autoridad tributaria cometió con el doble cobro de impuestos”.

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los ministros de la SCJN abordarán el juicio la próxima semana. Agregó que las autoridades hacendarias ya demostraron que el dueño de Televisión Azteca sí adeuda al fisco el monto de 35 mil millones de pesos.

“Ya no le compete a la Corte, porque no es un problema de constitucionalidad. Lo que procede es decir no tenemos competencia, es cosa juzgada”, dijo AMLO.

Ante dicha postura, Grupo Salinas consideró que la SCJN está “bajo ataque sistemático del señor presidente, quien mal informado y engañado intencionalmente por sus colaboradores, han expuesto en reiteradas ocasiones imprecisiones y falsedades sobre nuestros recursos”

“Confiamos en un Estado de derecho en el que la resolución de nuestros asuntos se realice conforme a los principios de autonomía e independencia judicial, sin linchamientos públicos ni presiones políticas”, concluyó.

JVR