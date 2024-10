Secretaría de Economía prepara reunión para revisión de T-MEC

Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), anunció que se reunió con el equipo comercial de la Embajada estadounidense en México para la planeación de la visita a Washington DC que tendrá lugar el miércoles 23 de octubre del año en curso y que tiene como propósito el inicio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que sucederá en 2026.

A través de una publicación en la red social X (Twitter), la dependencia federal informó que la reunión se dio “con el ánimo de fortalecer la región de América del Norte en beneficio de México, EE. UU. y Canadá”.

Por su parte, Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la SE, durante la Reunión Anual de Industriales 2024, expresó que la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard Casaubón, tiene la encomienda de realizar la revisión del T-MEC, “lo que vamos a hacer, lo que se está planteando hacer es una revisión del tratado, no es una renegociación, ese no fue el planteamiento original. Esto tiene que ver con ver qué ha sucedido en estos años, no con volver a plantear las condiciones del Tratado”.

#Colaboración | Hoy se reunió el subsecretario de Comercio Exterior, @LuisRosendo_ , con el equipo comercial de la Embajada de EE. UU. en México (@USEmbassyMEX).



Juntos revisaron los detalles de la visita que se tendrá a Washington D.C. que comenzará este miércoles, con el ánimo… pic.twitter.com/pptjIzrKdH — Economía México (@SE_mx) October 22, 2024

Aseguró que el tratado comercial es posible porque los tres países tienen economías integradas, y fluye la inversión y existe competitividad entre México, Estados Unidos y Canadá.

El funcionario público destacó que en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya se tiene un planteamiento de lo que será la revisión, y tienen claro que ambos candidatos presidenciales (Harris y Trump) tienen posturas proteccionistas, pero a pesar de eso, “la realidad se tiene que imponer, la realidad es que la única manera que se tiene de relocalizar las inversiones de Asia hacia Norteamérica está en México”.

Llerenas Morales dijo que hay una “integración real” funcional en América del Norte, y que México es la nación con mejor posición para la relocalización de cadenas de valor, “seguramente seremos el gran ganador de este fenómeno de relocalización, y tendremos una revisión rápida y adecuada del T-MEC, donde podría haber nuevos temas, pero básicamente se trataría de una revisión”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT