Sector ferroviario perfila dar el sí a tren de pasajeros

Las empresas ferroviarias perfilan participar en el proyecto de trenes de pasajeros que busca echar a andar el gobierno federal, adelantó el presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), Oscar del Cueto, aunque admitió que aún se requieren estudios.

El pasado 20 de noviembre, el gobierno publicó un decreto, en el Diario Oficial de la Federación, para la creación de siete rutas de trenes de pasajeros, adicionales al Tren Maya y al Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

El Presidente López Obrador llamó a los concesionarios ferroviarios a participar en el proyecto. La fecha límite para que compañías como Grupo México, dueño de Ferromex, y Canadian Pacific Kansas City (CPKC) presenten su propuesta es el 14 de enero del 2024.

De no participar será el Estado quien haga el proyecto, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Marina.

Al, respecto, durante un encuentro privado con representantes del gremio ferroviario, Del Cueto indicó que planean presentar un plan para implementar las rutas de trenes de pasajeros, previo análisis. “La idea planteada por el Ejecutivo es que los trenes de carga tengamos la primera opción para ofrecer este servicio”, expuso el también presidente de CPKC.

Agregó que el decreto sólo confirma “lo que ya teníamos en nuestras concesiones, que era precisamente el servicio de pasajeros”.

El líder empresarial recordó que la iniciativa privada debe presentar su respuesta a más tardar el próximo 14 de enero. “A lo mejor con una aceptación o un plan de implementación de alguna de estas rutas, hay que hacer estudios y análisis”, apuntó.

Sobre el tema, el director de Análisis y Estrategia Bursátil de Santander México, Alan Alanís, expuso que mientras no haya reglas claras para el sector privado respecto a su participación en la concesión de las rutas de trenes, no es posible afirmar si es viable.

“Hasta que no tengamos las reglas específicas podremos hacer un comentario respecto a si es atractivo o no. Tenemos que ver las condiciones específicas, las cuales no se han publicado, de eso dependerá mucho”, afirmó al ser cuestionado respecto a la viabilidad financiera del proyecto.

Las rutas a operar son México-Veracruz-Coatzacoalcos; Tren interurbano AIFA-Pachuca; México-Querétaro-León-Aguascalientes; Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato; México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo; México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales y Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez.

Hace unos días, el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, señaló que “no necesariamente es una mala idea” poner en marcha el proyecto de trenes de pasajeros; sin embargo, en su opinión, es una iniciativa que debe avanzar en consenso y no de manera forzada.

“Lo que sí creemos es que se deben priorizar esas vías férreas para el transporte de carga, que es lo que más crecimiento genera”, dijo.

Este tipo de transporte, añadió, requiere de grandes subsidios. En Reino Unido, por ejemplo, el Estado debe cubrir 32 por ciento de su operación.

Esa situación, acotó Banco Base, presionará más los números del erario.