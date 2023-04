Seguros de autos, 13% más caros que en 2022

El sector asegurador en México inició un ajuste progresivo en el costo de sus primas durante este 2023, por lo que, en promedio, un seguro de auto es 13.0 por ciento más caro respecto a 2022, debido al encarecimiento de insumos y alza de la siniestralidad, de acuerdo a ANA Seguros.

La compañía precisó que el sector de los seguros automotrices también se ha visto afectado por el contexto económico, derivado de múltiples factores como la apreciación del mercado de autos seminuevos.

Asimismo, refirió, por la oferta y demanda de refacciones por el desabasto pospandemia, la autorregulación del mercado asegurador mexicano por efecto de la baja circulación automotriz en la pandemia; así como por el ajuste de los salarios que son la base para los procesos indemnizatorios.

Todo ello generó un impacto negativo en el costo de los seguros, que, en los últimos meses se ha visto reflejado en un ajuste incremental de las pólizas para compensar el encarecimiento de los insumos, con un impacto para los asegurados.

Según información de ANA Seguros, compañía especializada en seguro automotriz, al tercer trimestre 2022 se reportaban incrementos promedio de 11.0 por ciento relacionado al monto de prima emitida, respecto al mismo periodo del año anterior, y con un alza en el costo de siniestralidad del orden de 12.5 por ciento para el mismo periodo.

Gráfico

El director general de ANA Seguros, Raúl Barba, explicó que el motor principal del ajuste es el encarecimiento de insumos y el alza de siniestralidad o choques.

Debido a estos factores, el mercado asegurador inició un ajuste progresivo que, para los primeros días del 2023, se estimó en 13.0 por ciento, es decir que actualmente en promedio, un seguro de automóvil cuesta 13.0 por ciento más caro respecto a enero de 2022.

Este efecto no sólo es del mercado mexicano, también mercados como el norteamericano y los europeos registran incremento en orden de 8.0 a 15.0 por ciento, refirió.

“Como es de conocimiento general, el impacto inflacionario a dichos insumos, incluso el valor de la base indemnizatoria se ha incrementado por arriba de la curva de crecimiento de la inflación general”, explicó Barba.

Asimismo, expuso que la falta de penetración responde a dos factores principales según los expertos. Por un lado, la falta de cultura hacia el seguro y la creencia de que es un gasto en lugar de una protección patrimonial.

“Al no contarse con una pena ejemplar por parte de la autoridad, por no tener seguro, la mayoría de los reglamentos de tránsito no obligan a los automovilistas a contar con uno”, explicó Barba.

Señaló que, a pesar de los recientes incrementos, durante la pandemia, el sector en general no subió precios debido a la baja movilidad (el precio de un seguro se fija también por la experiencia o siniestralidad de una mutualidad); incluso añade que algunas aseguradoras “bajamos nuestras primas por solidaridad”.

Mientras que el director digital de BitCar, Ken Charles, aclaró que en el caso de tener arrendado un auto, estos incrementos mensuales no tienen afectación para aquellos que ya firmaron su contrato, ni tampoco lo tendrá durante el tiempo de vigencia.

El directivo aclaró que los arrendamientos incluyen seguros con póliza multianual, durante toda la vigencia del contrato, con el beneficio de que se puede pagar de manera financiada a lo largo de las mensualidades con la seguridad que, durante ese tiempo, las primas de seguro del auto arrendado no sufrirán incrementos.