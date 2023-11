Serra: México se ve bien porque a otros les va mal

La economía mexicana luce bien porque en otros países las condiciones no son las adecuadas, consideró el presidente del Consejo de Administración de BBVA México, Jaime Serra Puche.

“Una parte de por qué México se ve tan bien, es porque los otros están mal. Es muy importante que se entienda”, expresó el exsecretario de Hacienda.

Aseguró que 2024 será un buen año, ya que existe una inercia y el panorama no va a cambiar mucho, pero “si el mundo electoral se nos complica, sí puede dañar las expectativas de crecimiento”.

Durante un encuentro con medios de comunicación, agregó que con la llegada del nearshoring a México, “las oportunidades son francamente espectaculares”.

No obstante, afirmó que “si no hay claridad sobre el tema, no hay liderazgo y una reacción entusiasta en términos de educación, infraestructura y electricidad, eso nos va a obstaculizar”.

La relocalización de empresas, agregó, es una “oportunidad gigantesca; el nearshoring no ocurre cada dos semanas, es algo de transcendencia elevada y se lo están empezando a llevar los vietnamitas”.

Lo que está aprovechando Vietnam es sólo un indicio, por lo que “nos tenemos que poner las pilas”.

Asimismo, Serra Puche se refirió a las controversias comerciales que tiene México en la era T-MEC y apuntó: “Me preocupa mucho que se vayan acumulando irritantes comerciales, es un panorama delicado que no queremos tener”.

Por su parte, el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, indicó que si México avanzara al ritmo del potencial económico que tiene, el crecimiento económico podría ser el doble.

Abundó que si la economía nacional lograra captar al menos entre 10 por ciento y 20 por ciento de lo que está perdiendo China, México podría duplicar la Inversión Extranjera Directa y, con ello, aumentar el Producto Interno Bruto en 1.8 puntos adicionales; es decir, casi el doble. Y es que, señaló, mientras México capta 33 mil millones de dólares en inversión extranjera, a China le llegan 200 mil millones de dólares anuales.

“En los últimos 40 años, el promedio -de crecimiento económico- ha sido de 2 por ciento. Creemos que si se aprovecha –el nearshoring–, y no está claro todavía que así vaya a ser, puede ser prácticamente el doble”.

Por su parte, el director general de BBVA México, Eduardo Osuna, señaló que se requieren diversos factores para aprovechar el fenómeno de la relocacilización, como es el caso de suficiente agua, energía limpia y barata, mano de obra calificada y un Estado de derecho sólido y confiable. “Si esto no está, perderemos muchas inversiones en México”, advirtió.