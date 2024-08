Sobrerreacción en “lunes negro” raspa al peso; Gobierno minimiza impacto

Una sobrerreacción en los mercados internacionales golpeó a los principales índices bursátiles del mundo, lo que causó un “Lunes Negro” a nivel global, golpe que no se había observado desde de los efectos que causó la pandemia de Covid-19 en marzo del 2020.

Los “temores renovados” de una posible recesión económica en Estados Unidos, luego de que el viernes se dieron a conocer los datos de empleo de julio, junto con otros factores como la guerra en Medio Oriente, los “decepcionantes” resultados de los reportes trimestrales y el incremento en la tasa de interés de Japón, fueron el origen de la caída estrepitosa de las bolsas de valores.

Así, los principales índices bursátiles a nivel internacional cerraron en número rojos, siendo el Nikkei 225 de Japón el que registró el desplome más importante en la primera sesión de esta semana, con un caída de 12.40 por ciento, o 4 mil 839.5 puntos menos que en la sesión previa.

Asimismo, Wall Street registró una caída no observada, al menos en los últimos dos años. El Dow Jones registró una pérdida de 2.60 por ciento y un retroceso mil 033.99 puntos. El Nasdaq Composite registró una variación negativa de 3.43 por ciento, al retroceder 576.08 unidades, ligando tres sesiones consecutivas con pérdidas mayores a 2.0 por ciento y el S&P 500 cayó 3.0 por ciento, a las 5 mil 186.33 unidades, señaló en un análisis Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de BASE.

Lo anterior es el resultado de la caída de las “siete magníficas”, las empresas tecnológicas más importantes (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon , NVIDIA, Meta y Tesla), las cuales perdieron, de acuerdo con estimaciones, alrededor de 520 mil millones de dólares en capitalización en conjunto, es decir, una baja cercana a 8.0 por ciento.

Analistas consultados por La Razón coincidieron en que el resultado de la jornada de este lunes se explicó mayoritariamente por una “sobrerreacción”, debido a una mayor aversión al riesgo internacional, que contagió a todos las plazas bursátiles; sin embargo, al inicio de la sesión en Asia este martes, el Nikkei se recuperó, alcanzando, al cierre de esta edición, un rebote de 11.22 por ciento.

EN DESACELERACIÓN. El nerviosismo bursátil de este lunes respondió a la posibilidad de que la economía estadounidense presente una desaceleración, tras darse a conocer que el mercado laboral de esa nación atraviesa por un crecimiento menor al esperado, se crearon menos empleos y la tasa de desocupación aumentó por cuarto mes consecutivo. Aunado a ello, el jueves pasado se publicó el índice PMI del ISM (Institute for Supply Management, por sus siglas en inglés) del sector manufacturero, el cual también tuvo una contracción que no se veía desde noviembre de 2023. “Esto propició que viéramos ya volatilidad desde el viernes, pero este reporte de empleo se publicó después de que los mercados ya habían cerrado, entonces una vez que abrieron, este lunes, descontaron el evento con fuerza y fue que vimos estos grandes movimientos”, indicó Janneth Quiroz, directora de Análisis de Grupo Financiero Monex.

Otro factor que incidió en dicho desplome se relacionó con un incremento “sorpresivo” que hizo el Banco Central de Japón la semana pasada a su tasa de interés de referencia que le elevó en 15 puntos base a un nivel del 0.25 por ciento, puntualizó.

Por su parte, Ángel Huerta, analista de Grupo Financiero Bx+ señaló que los inversionistas se encontraban sensibles después de los reportes corporativos negativos de varias organizaciones y aunado a eso se le sumaron los datos de empleo en Estados Unidos.

Para Siller, el desplome también tiene relación con el posible escalamiento del conflicto armado en Medio Oriente, “se reportó que el presidente de Estados Unidos y la vicepresidenta Harris se encuentran recibiendo actualizaciones sobre la situación”.

“Finalmente, las caídas en las bolsas durante la sesión asiática provocaron miedo y un efecto dominó en las sesiones europea y americana”, indicó la analista de Banco BASE.

Citibanamex en su Reporte Económico Diario, destacó que la “turbulencia financiera” que se vivió durante el fin de semana y el lunes no se había observado desde la pandemia por la Covid-19, pues lo que se observó fue un “elevado grado de volatilidad e incremento de la incertidumbre”.

Otros de los mercados más afectados fueron el S&P 500 que tuvo una caída de 3.0 por ciento, con una reducción de 160.23 puntos. La contracción ha sido la más profunda desde el 26 de agosto de 2022, en tanto que el S&P/TSX de Canadá, registró una variación negativa de 2.18 por ciento; en Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 2.17 por ciento, y una reducción de 487.04 puntos, ligando tres sesiones de pérdidas y cerrando en su menor nivel desde el 14 de febrero de este año. El DAX alemán mostró una caída de 1.82 por ciento y el FTSE 100 de Londres mostró una caída de 2.04 por ciento.

Peso mexicano cierra en su peor nivel desde 2023

Luego de una jornada de alta volatilidad que tiró a los mercados bursátiles mundiales, ante la amplia posibilidad de que Estados Unidos presente una recesión económica, el peso mexicano cerró la jornada en 19.39 pesos por billete verde, nivel no visto desde el 3 de enero del 2023, cuando en ese momento concluyó en 19.42 pesos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico).

Si bien, el cierre del peso mexicano registró una recuperación respecto al overnight del domingo, cuando se depreció frente al dólar estadounidense hasta los 20.24 pesos por dólar, el lunes la divisa nacional presentó alta volatilidad, lo que significó una depreciación de 1.36 por ciento en la jornada y una pérdida de 1.23 por ciento respecto al cierre previo.

Analistas consultados por La Razón señalaron que, si bien la depreciación en el tipo de cambio se comenzó a observar desde el pasado 2 de junio, tras el amplio triunfo de Morena en las elecciones, en semanas recientes el retroceso se acentuó por diversos factores, como los ajustes en el carry-trade, ante el giro restrictivo no anticipado en la política monetaria de Japón y la mayor volatilidad en los mercados.

Ángel Huerta, analista Económico de Grupo Financiero Bx+, coincidió en que los riesgos que presionan al tipo de cambio son, en su mayoría, externos siendo el nerviosismo por la recesión de Estados Unidos, el principal factor.

Al respecto, el departamento de Análisis de Citibanamex añadió que otras razones que aportaron a esta depreciación están relacionadas con la desaceleración económica en México, la moderación en la narrativa del nearshoring ante anuncios de inversiones pospuestos y la retórica proteccionista en la carrera presidencial de EU, así como a un aumento en la percepción del deterioro en el panorama político local.

“Ante la volatilidad experimentada desde el viernes 2 de agosto, el peso registra el peor desempeño de una canasta de monedas emergentes (incluso cotizando por arriba de 20 pesos por dólar el domingo)”.

En tanto, Ángel Huerta refirió que el tipo de cambio tiene un panorama complicado para que el peso regrese a lo observado antes de las elecciones de junio, “la posibilidad está, pero las condiciones técnicas nos sugieren que es un movimiento muy difícil que consiga esos niveles otra vez”, indicó.

El analista destacó que también existe un riesgo a mediano plazo para que la divisa continúe depreciándose, la cual está relacionada con las elecciones en el país vecino, sobre todo porque el candidato republicano Donald Trump se perfila para ser el ganador, lo que implicará “proteccionismo, mayores aranceles y narrativas agresivas en contra de los productos mexicanos”.

A pesar del episodio de estrés que se vivió este “Lunes Negro”, los inversionistas calmarán su ánimo y se tranquilizarán, esto dará como resultado que los mercados financieros se normalicen, pero es complicado que el peso mexicano regrese a los 17 pesos por dólar; ya que con el alza en la tasa de interés que realizó el Banco Central de Japón, también se perdió el carry-trade, “que era uno de los soportes fundamentales del tipo de cambio”, indicó Ángel Huerta.

El experto descartó que la paridad cambiaria eleve todavía más a la moneda nacional, ya que la barrera de los 20 pesos por dólar no se mantuvo por mucho tiempo; sin embargo, estimó que para el cierre de año finalice en 18.50 pesos.

En tanto, Citibanamex dijo que ahora su estimación es que el dólar se ubique en 19.50 pesos al cierre de año, cuando su previsión anterior era de 18.80 pesos y para 2025 es que llegue a 20.20 pesos.

Por su parte, el IPC de la BMV cerró con una pérdida de 0.89 por ciento, cayendo en 10 de las últimas 11 sesiones y cerrando en 51 mil 776.48 unidades, su menor nivel observado desde el 13 de noviembre del año pasado.

Caída del peso no afecta tanto, dice el Presidente

Al señalar que hay inestabilidad financiera en el mundo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no afecta tanto a México, ya que cuenta con finanzas “muy fuertes” y tiene 221 mil millones de dólares en reservas para hacer frente a ese problema en los mercados internacionales.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, dijo que esta crisis se originó en Estados Unidos, tras el dato sobre desempleo, lo que afectó a todos los mercados a nivel mundial a partir de entonces.

“Esto es hoy, el peso llega a 19.55 (por dólar). Nosotros tenemos todavía, así, tenemos un margen de protección, no nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes”, afirmó.

Destacó que nuestro país tiene reservas suficientes y el peso se ha apreciado durante su sexenio, razones por las cuales nuestra economía puede resistir este “lunes negro”.

“Desde luego somos vecinos de Estados Unidos, hay integración económica y afecta a todo el mundo, en todos lados, pero nosotros podemos resistir un poco más por dos razones: una, es que tenemos reservas suficientes, récord, del Banco de México; nunca se habían tenido tantas reservas como ahora.

“Y lo otro que nos ayuda es que, en todo el sexenio, el peso se ha apreciado, se fortaleció el peso. No nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. En todos esos gobiernos se devaluó el peso y en el nuestro no se ha devaluado en el sexenio, es la primera vez en 50 años que nuestro peso no se devalúa”, enfatizó.

Recordó que el peso mexicano estaba en primer lugar a nivel mundial en cuanto a su fortalecimiento con relación al dólar; “con esto que está pasando a partir del jueves, el franco suizo ocupó el primer lugar, pero de todas maneras nos quitaron el primer lugar el jueves por esa crisis, pero nos quedamos en segundo”.

El mandatario federal explicó que a finales de la semana pasada empezó una situación de inestabilidad atribuida fundamentalmente al dato que se dio acerca del crecimiento del desempleo en EU; “no fue mucho el crecimiento, estaban en 3.9, subieron a 4.5 por ciento”.

Lo anterior, abundó el Presidente, “puso nerviosos a los mercados financieros y afectó a nivel mundial en cuanto al tipo de cambio en los países; en el caso de México, hubo una pérdida para el peso no muy significativa, pero sí se incrementó hasta más de 19 pesos, 19.18 por dólar; esto no había pasado”.

Comentó que otras monedas en el mundo también sufrieron una caída, como el dólar canadiense, 4.4 por ciento; el euro, 3.7; el yen japonés, 29 por ciento; el rublo ruso cayó 77 puntos y nuestros hermanos brasileños, 48 por ciento.

“Esto es lo que demuestra que ha funcionado nuestra estrategia económica, porque nos agarra esta crisis financiera debilitados y nos afectaría muchísimo”, refirió, tras asegurar que las reservas de 221 mil millones de dólares son históricas, lo cual “nos hace fuertes ante cualquier contingencia”.

Expuso que cuando asumió el poder, en diciembre del 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto dejó 173 mil millones en la caja y ahora significan los 221 mil millones, casi 50 mil millones más, que representan 27.6 por ciento.

México tiene fortaleza económica: Sheinbaum

En medio del escenario incierto que atraviesan las economías del mundo, la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que México tiene fortaleza económica y ya se trabaja en planes para enfrentar cualquier escenario que se presente.

Se abstuvo en adelantarse y asegurar que hay recesión; además, pidió aguardar a que se concreten otros hechos que, dijo, influirán en las dinámicas financieras, como la elección presidencial en EU.

“Todavía no nos adelantemos, vamos a esperar el impacto de lo que ocurrió; ahora vienen también las elecciones en Estados Unidos, en el mes de noviembre; entonces, no podemos plantear, ya que hay recesión o que viene una recesión. Nosotros estamos preparados y nos estamos preparando para cualquier escenario, lo estamos trabajando de manera muy responsable con el secretario de Hacienda y con lo que sería el gabinete económico (para) fortalecer nuestra economía, seguir fortaleciendo nuestro mercado”, declaró.

Frente a la depreciación del peso mexicano, aseguró que la economía nacional es fuerte y que tiene ventajas, como las inversiones, proyectos y políticas internas adoptadas.

“Las ventajas que hoy tiene México es una fortaleza de su economía, de inversiones que están en este momento ocurriendo y que todavía van a desarrollarse en los próximos años.

Crecieron todavía 12 mil, más de 12 mil empleos más; estamos en un récord de empleos formales en el país; entonces, eso habla de una fortaleza de la economía mexicana que sí tiene impacto respecto a los movimientos financieros internacionales, pero que se puede afrontar de una mejor manera”, expuso.

En otro punto, destacó que la contratación de deuda bajó y la deuda ya contraída también ha ido a la baja.

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, criticó nuevamente a la oposición que, opinó, no acepta los resultados del modelo económico impulsado en este sexenio, que hacen que hoy México esté en “mejores condiciones” para afrontar las condiciones de una economía globalizada.