Tatiana Clouthier: Sin mujeres no puede haber crecimiento económico

La titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, afirmó que no puede haber crecimiento económico sin las mujeres, quienes tiene que reconocer y asumir los logros que tienen, “sin otras mujeres, yo no estaría donde estoy.

Al participar en el conversatorio “Mujeres líderes en la administración pública”, señaló que reconocer y asumir los logros femeninos, no es como presunción sino como aceptación de que fuimos parte de la creación de ello, pues sin la mirada de ellas “no podríamos tener una mirada de 360 grados, eso es lo que aportamos”.

Acompañada de otras funcionarias de la dependencia que encabeza, afirmó que, sin otras mujeres, yo no estaría donde estoy, sin el apoyo y comprensión, y el haber escogido un marido como el que elegí”, ya que con esta solidaridad fue posible cuidar a sus hijos.

Sin las mujeres no puede haber crecimiento y sin el crecimiento no podemos tener bienestar, entonces yo creo que esto se vuelve uno de los triángulos a los cuales habremos de estar caminando subrayó Clouthier.

Por su parte, la subsecretaria de Comercio Exterior de la SE, Luz María de la Mora, destacó que el servicio público y la administración pública sí permiten hacer grandes diferencias, “entonces yo dije, yo quiero ir ahí”, y para ello se preparó estudiando una maestría y un doctorado.

“Como mujeres tenemos que asumir cierta responsabilidad, por nosotras, pero también, si queremos hacer que el mundo sea mejor, si queremos que las cosas sucedan, tenemos que ser parte de las decisiones”, expresó.

Destacó que en el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el capítulo laboral hay disposiciones que prohíben específicamente la discriminación con base en el género, como la violencia en el lugar de trabajo y la discriminación salarial.

“El tratado está al mismo nivel que la constitución, estamos mandando un mensaje muy importante que en México y en la región las mujeres y los hombres debemos tener las mismas condiciones en el mercado”, resaltó.

Además, dijo, el T-MEC está planteando que invertir en mujeres es la mejor inversión, hay conciencia que si queremos detonar el crecimiento y seguir siendo una región competitiva, las mujeres somos un factor de competitividad, es parte de la agenda.

A su vez, la coordinadora del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (Pronafim), Ana Bárbara Mungaray, destacó la importancia de las redes de apoyo femeniles, “yo no estaría aquí si muchas mujeres en mi camino no me hubieran ayudado”.

La responsables Centro de Contacto Ciudadano en la SE, Roxana Álvarez Nieves, señaló que la estructura orgánica de la dependencia se compone en 48 por ciento de mujeres y 52 por ciento de hombres, lo que significa que es un espacio incluyente.

Además, de los usuarios del Centro de Contacto Ciudadano, 47 por ciento mujeres y 53 por ciento por hombres, por lo cual afirmó que “el liderazgo de mujeres en las dependencias de la administración pública federal sí que resuena, sí que multiplica, abona y abre senderos”.