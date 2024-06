¿Tendrá México pérdidas económicas por la suspensión de las importaciones de aguacate y mango a EU? Esto dicen los expertos

Luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) suspendió este fin de semana las importaciones de aguacate mexicano debido a las agresiones a dos inspectores retenidos en la comunidad Aranza, Michoacán.

Ahora, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que las inspecciones de mango también fueron suspendidas.

Ante este hecho, ha generado cuestionamientos sobre si México tendrá pérdidas económicas por esta medida. Es por eso que en La Razón te contamos más al respecto.

¿Habrá pérdidas económicas en México por estas medidas?

El impacto dependerá de la duración de la suspensión. En los primeros cuatro meses del año, México exportó mil 193.8 millones de dólares en aguacate, equivalente a 0.74 por ciento de las exportaciones totales de México a Estados Unidos. Esto es un promedio por mes de 298.45 millones de dólares, aseguró en entrevista con La Razón, Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero BASE.

Ante esto, detalló que los datos salen del cubo de comercio exterior del Banco de México (Banxico).

En un documento del USDA publicado en abril de este año, mencionan que en 2023 en Michoacán se produjo el 72.9 por ciento del aguacate mexicano.

La aversión al riesgo sobre México ya le está costando más al gobierno.



La tasa del bono a 30 años subió más de medio punto porcentual y alcanzó un máximo histórico de 10.16% pic.twitter.com/IdSf5nc4L1 — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) June 18, 2024

“Tomando ese porcentaje y la exportación mensual promedio de aguacate a EU, una suspensión de un mes tendría un costo probable de 217.5 millones de dólares”, aseguró Gabriela Siller.

Más información Suspenden exportación de aguacate mexicano

Además agregó que la aversión sobre México ya le está costando más al gobierno. Y la tasa del bono a 30 años subió más de medio punto porcentual y alcanzó un máximo histórico de 10.16 por ciento.

El máximo previo fue de 9.94 por ciento en la subasta del 1 de noviembre del 2022; “a mayor riesgo, mayor rendimiento requerido por los inversionistas”, señaló.

“Las reformas constitucionales suben el riesgo de México y provocan que se tenga que pagar una mayor tasa de rendimiento sobre los bonos emitidos por el gobierno. Esto implica que al gobierno le cuesta más financiarse”, destacó.

¿Subirá el precio del aguacate y del mango en México?

“Al ya no ser temporada de cosecha del aguacate y del mango, y el que se encuentra está caro, y a eso si le sumamos la sequía, por sí mismo el aguacate y el mango tiende a incrementar de precio; el tamaño, el sabor, el color de las dos frutas no es el mismo que se tiene en febrero, pero si va haber un aumento de precio, pero no es estrictamente por la situación de Estados Unidos, sino con cuestiones por ciclos agrícolas”, aseguró a La Razón, José Ignacio Martínez Cortés, coordinador de Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN).

¿Qué medidas tiene que tomar México ante la situación de la suspensión?

José Ignacio puntualizó que lo primero que debe de hacer el gobierno mexicano es acudir a las instancias en este caso al Secretariado del T-MEC y ver si la medida atenta con el capítulo siete del tratado, que se centra en la administración aduanera y la facilitación del comercio.

“Hay que hacer ver que los inspectores no cumplieron con los protocolos precisos. Y otro caso, es que el gobierno mexicano debe de ver hacía dentro, para cuidar los protocolos de seguridad”, comentó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.