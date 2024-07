¿Tienes una Pyme? Así puedes superar los retos que enfrentan en México con el e-commerce

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son el motor de la economía nacional, ya que generan 72 por ciento de los empleos en México y contribuyen con 52 por ciento del PIB; sin embargo, todas se enfrentan a una serie de obstáculos que hacen que muchas de ellas no logren sobrevivir los dos primeros años y se vayan a la quiebra.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que en México existen más de 5 millones de Pymes; no obstante también se estima que entre mayo de 2019 y de 2023, 1.4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas desaparecieron.

Esto debido a que un gran número de ellas no logran superar retos como obtener financiamiento, aprobar todos los trámites regulatorios, adaptarse a las nuevas tecnologías y competir en el mercado. Debido al complejo escenario al que se enfrentan, la Asociación de Bancos de México (ABM) dio una serie de consejos que les pueden ayudar a superar el umbral crítico.

De acuerdo con César Augusto Mora Cordero, integrante del Comité de PyMEs de la ABM, cuando una persona pone a andar una Pyme es normal que se enfrente a problemas de acceso a crédito y de falta de asesoría para llevar de una buena manera las finanzas de la empresa. Incluso es muy común que el emprendedor mezcle sus gastos personales con el de la compañía. Pero al hacer ésto se está cometiendo un grave error y por ello lo mejor es siempre llevar una buena contabilidad y no mezclar los gastos.

El segundo reto que enfrentan las Pymes son la burocracia y las complejidades de regulatorias, pues para una micro empresa la formalidad involucra no solamente el crear su sociedad y registrarse ante ante el SAT, sino también llevar su contabilidad en orden. Además, que si requieren hacer un trámite, pero no tienen completamente formalizado su negocio o no están dados de alta, empiezan a tener trabas.

Por otra parte, la adaptación tecnológica es crucial y más cuando la Pyme está enfocada en las ventas. Al respecto, César Augusto Mora explicó que en este ámbito el comercio electrónico es importante y entenderlo es vital para impulsar las ventas. Por tal motivo, entre los consejos que da para aprovechar más el e-commerce, están:

Definir claramente el beneficio de entrar al comercio electrónico

Investigar y comprender al público objetivo en línea

Seleccionar la Plataforma de comercio electrónico más adecuada

Desarrollar un Sitio Web profesional, intuitivo y seguro

Establecer un sistema eficiente de gestión

Utilizar estrategias de marketing digital para atraer tráfico

Ofrecer un servicio de atención al cliente eficaz y personalizado

Monitoreo constante de las métricas y las ventas

Adaptarse y ser flexible

Implementar herramientas de cobro y pago seguras y confiables

Hay que destacar que las Pymes también se enfrentan a ataques cibernéticos, por lo que el integrante del Comité de Pymes de la ABM señala que una forma de evitarlos es:

Realizar un esfuerzo de educación a todo el personal sobre las amenazas cibernéticas y las mejores prácticas de seguridad

Establecer políticas claras y procedimientos de seguridad informática

Utilizar firewalls y softwares de seguridad de red para proteger contra intrusiones externas

Mantener actualizados todos los sistemas operativos, software y aplicaciones

Implementar un plan de copias de seguridad periódicos, para respaldar todos los datos críticos

Utilizar sistemas y plataformas que consideren autenticación biométrica

Implementar herramientas de alertas de seguridad

Realizar auditorías de seguridad periódicas y evaluaciones de vulnerabilidad

Considerar la contratación de servicios de expertos en ciberseguridad externos

JVR