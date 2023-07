Título universitario no garantiza conseguir empleo, asegura 86% de mexicanos

En la actualidad, el mercado laboral es más competitivo que nunca; las empresas buscan candidatos que destaquen, donde uno de los aspectos clave que evalúan los empleadores es el nivel de educación de los postulantes.

La encuesta del “Termómetro Laboral”, de OCCMundial, del 30 de junio al 7 de julio del 2023, preguntó a los trabajadores mexicanos si consideran que un título universitario es garantía para conseguir un empleo.

A esto, 86 por ciento considera que no lo es garantía (47 por ciento dice que no es seguro, pero ayuda y 39 por ciento afirma rotundamente que no es un factor determinante), 13 por ciento comentó que sí funciona y sólo 1.0 por ciento dijo que desconoce si lo es.

Así como el título universitario, existen diversas herramientas, habilidades y competencias que le permiten a los candidatos sobresalir del resto.

Por ello, OCCMundial preguntó qué consideran que complementa o refuerza al título universitario para aspirar a mejores oportunidades laborales:

45 por ciento dijo que las habilidades blandas y duras son el mejor complemento.

42 por ciento comentó que la experiencia es fundamental.

11 por ciento explicó que las empresas ofrecen mejores trabajos a personas que tienen como mínimo una maestría.

3 por ciento agregó que el dominio de otro idioma.

