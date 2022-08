¿La torta de jamón de tus hijos sí es de jamón? Esto dice Profeco

Los niños ya regresaron a las escuelas y con ello todo lo que conlleva, como los lunches de los estudiantes, que sí bien pueden ser de muchas cosas, nunca dejarán de ser tan tradicionales como los sándwiches o las famosas tortas de jamón.

Estos alimentos son pensados precisamente para dar energía a los más jóvenes de los hogares y se busca se realicen con los productos más sanos y de alta calidad; sin embargo, eso no siempre se logra, por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dejó una lista de los mejores y los peores jamones que se venden en el país.

La Procuraduría no es realizó un análisis a 44 marcas para informarle a las personas en cuáles puede confiar. En primer lugar, explicó que para que este producto pueda ser considerado como jamón debe contener un mínimo del 55 por ciento de carne de pavo o cerdo.

Para esto se realizaron 570 pruebas a los productos con clasificaciones como económico, comercial, preferente, fino y extrafino.

De dicho análisis, se logró observar que 6 productos no pasaron la prueba y de estos uno no debería de llamarse jamón debido a que contiene otros elementos que no son mencionados en el empaque.

leer más Invierte Alcaldía Miguel Hidalgo 4.6 mdp para regreso a clases seguro

Estas marcas no son jamón

Galy-jamón: Contiene menos carne de la requerida.

Bafar-jamón de pavo: Tiene 4.6 por ciento menos producto.

Bafar-jamón cocido de pavo: Tiene 4.7 por ciento menos producto.

Lala Plenia-jamón virginia de pavo: No contiene el porcentaje de proteína de soya que añade.

Duby-jamón cocido de pavo: Contiene menos carne de la requerida.

Sparta-jamón cocido de pavo: Está marca es la que la Profeco asegura que no debería llamarse jamón ya que la carne con la que está hecha es pollo, la cual no declara en su etiqueta.

Marcas que sí son jamón