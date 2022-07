Tren Maya esquiva amparos con declaratoria de seguridad nacional

Los trabajos del Tramo 5 sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, fueron reanudados luego de que se hizo valer la declaratoria de “seguridad nacional” de la obra, incluso cuando aún no se resuelven los amparos que pesan en su contra.

Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) señaló que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública ya son las encargadas de la obra, por lo cual el Consejo de Seguridad Nacional sesionó la semana pasada y le otorgó dicha denominación, causando el reinicio de las obras.

“Pues es un tema de seguridad nacional, una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional donde la obra es prioritaria y es un tema de seguridad nacional y está cargo de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública. Nosotros vamos a respetar los tiempos de los amparos que determine el juez, estamos esperando que nos vuelvan a asignar la audiencia que se ha transferido ya varias veces, para aportar los alegatos. Estamos en espera de eso”, dijo el titular de Fonatur.

May recordó que se han retrasado las audiencias para el desahogo de pruebas y confió que una vez que el juez conozca los argumentos del Gobierno federal sobre la obra levantará la restricción.

“No nos ha dado la cita, se han transferido las audiencias y estamos a la espera de que el juez nos vuelva a dar fecha para que se puedan desahogar las pruebas en estas audiencias; ya se presentó la manifestación de impacto ambiental, ya se otorgó y estamos

en espera para que se levante la suspensión”, explicó el directivo al término del homenaje a Benito Juárez en Pala-cio Nacional.

A pesar de que el juicio de amparo se mantiene abierto y no hay una resolución final, el titular de Fonatur dijo que se determinó declarar la obra como de seguridad nacional, con base en el decreto publicado por el Presidente de la República el 22 de noviembre del 2021.

Este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el año pasado lo que permitía era que se iniciaran los trabajos con autorizaciones provisionales; sin embargo, un juez con sede en Mérida, Yucatán, consideró que no era suficiente y que se tenía que presentar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

En una entrevista televisiva, Fernando Vázquez, vocero de Fonatur señaló que posteriormente se realizó la MIA y se autorizó, por lo que ya no hay ningún impedimento para que las obras continúen su curso.

“Hubo un acuerdo presidencial publicado en noviembre del año pasado que permitía iniciar los trabajos con autorizaciones provisionales, lo que sucedió es que hubo un criterio jurídico diferente de un juez con sede en Mérida que consideró que no era suficiente y que se tenía que presentar ya la Manifestación de Impacto Ambiental, se elaboró la MIA, se presentó ante la Semarnat, hubo un proceso que finalmente autorizó la MIA, por lo que el Tramo 5 sur, no sólo es legal, sino que tiene autorización ambiental”, explicó Vázquez.

May sostuvo que por lo anterior no se está violentando algún amparo. “No, no se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur el que convocó o está llevando la obra, la está llevando la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo.

Dividen tramo 5 en 3 y lo entregan a empresas

El Tramo 5 sur es uno de los segmentos de la obra insignia del Gobierno federal que más dificultades ha presentado. Apenas se hizo oficial que Fonatur dio por terminado, de manera anticipada, el contrato con el consorcio liderado por la empresa Grupo México que construía este tramo y decidió reasignarla vía la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a otras firmas.

Fernando Vázquez explicó que la rescisión del contrato fue por un acuerdo entre ambas partes (Gobierno-consorcio), debido a que las circunstancias cambiaron, ya que los amparos detuvieron la obra y el tiempo continuó, por lo que decidieron concluir el contrato.

“Esto no detiene la obra por supuesto, sino que ha sido reasignada vía la Secretaría de la Defensa Nacional a otros consorcios que han estado avanzando en otros tramos, de modo que, no sólo es legal en términos jurídicos, sino que tiene autorización ambiental y ya no tendrá mayores contratiempos”, sostuvo.

De acuerdo con fuentes con conocimiento en el tema, el Tramo 5 sur, que tiene una longitud de 67.665 kilómetros, será subdividido en tres tramos. Es decir, el subtramo 1 que abarcará 27 kilómetros, estará a cargo del consorcio Lamat, liderado por Mota Engil, que se adjudicó el Tramo 1 del Tren Maya que va de Palenque a Escárcega.

El subtramo 2 que tendrá una longitud de 20 kilómetros, estará a cargo de la empresa AZVINDI Ferroviario, consorcio conformado por las empresas GAMI Ingeniería e Instalaciones, Construcciones Urales y AZVI, que también construyen el Tramo 3 que corre de Calkiní a Izamal.

Y el subtramo 3, que tendrá una longitud de 20.665 kilómetros, estará a cargo del consorcio formado por ICA e ICA Infraestructura, que se adjudicó el Tramo 4, que correrá de Izamal a Cancún.

Hasta el momento no se sabe cuál es el impacto económico que significará la terminación anticipada del contrato con Grupo México; sin embargo, el vocero aseguró que todo se hizo bajo las normas permitidas y tomando en consideración que se convirtió en una obra de seguridad nacional.