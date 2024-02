Turismo y cultura, dos de las apuestas de Michoacán

Michoacán busca consolidarse como un referente del turismo y la cultura en el país.

El secretario de Turismo de la entidad, Roberto Monroy García, presentó el décimo noveno Encuentro de Cocineras Tradicionales y la tercera edición del festival K’uínchekua, que reúne las manifestaciones de música, canto, danza y celebraciones tradicionales y representativas de las diversas regiones que conforman el abanico cultural del estado.

El funcionario destacó que siete regiones de la entidad se preparan con 800 actividades recreativas y religiosas, para turistas nacionales y extranjeros, que llegarán por la temporada de Semana Santa.

En conferencia de prensa, dijo que este tipo de eventos demuestran el compromiso de la administración del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hacia la conservación de la cultura.

Monroy García expuso que el Encuentro de Cocineras Tradicionales se llevará a cabo del 1 al 3 de marzo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, en el que participarán 14 maestras y 45 equipos formados por cuatro miembros cada uno, y detalló que se elaborarán más de 200 platillos, 90 de los cuales entrarán en concurso. La premiación tendrá lugar el 3 de marzo.

Afirmó que el estado fue clave para que la Unesco reconociera a la cocina tradicional de México como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya que, anteriormente, el país ya lo había intentado, pero no lo conseguía.

“El año pasado me pidió el gobernador que certificáramos y que protegiéramos, ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el nombre de cocineras tradicionales y a nuestras cocineras, para que no cualquiera pueda hacerlo, y no cualquiera pueda decir ‘ay, yo tomé un curso para hacer cocinera’. Ya se certificó, hoy ya es una marca registrada, ya está protegida por las leyes de México”, puntualizó.

El secretario de Turismo aseguró que, ante estos logros, la cocina tradicional tiene un lugar especial en la cultura de Michoacán. Es por eso que destacó el reconocimiento a las cocineras tradicionales del estado, en las que mencionó a Blanca Villagómez, Antonia González y María Inés Dimas, quienes recibieron, el miércoles pasado, el primer lugar en los premios expertos en Turismo en la categoría Premio a la Gastronomía.

Por otra parte, el titular de la Sectur local dio a conocer la tercera edición del festival K’uínchekua, en la que se presentan las danzas representativas de la entidad. Y mencionó que en ésta participarán 380 artistas, todos originarios de la entidad. El festival se llevará a cabo del 14 al 17 de marzo en las Yácatas de Tzintzuntzan y esperan una afluencia de más de tres mil personas por función.

Tamara Sosa, titular de la Secretaria de Cultura de Michoacán, quien también estuvo presente en el evento, comentó que en esta edición del festival participarán 28 agrupaciones de igual número de municipios y estará una orquesta de niños y niñas del programa Podemos.