¿Uber les va a pagar un salario a los conductores en México?, ESTO se sabe

La relación de la empresa de transporte Uber con las legislaciones en el mundo suele ser convulsa, en México, por ejemplo, aún hay vacíos que tanto los conductores, como los usuarios necesitan llenar en cuanto a las condiciones laborales, por un lado, y de seguridad por el otro.

Ahora, lo que recientemente llama la atención, tiene que ver con el hecho de la noticia que se ha dado a conocer con respecto a los conductores de Estados Unidos, y es que allá la empresa global comenzará a pagar el salario mínimo a todos sus conductores.

Lo anterior ha despertado las dudas con respecto a qué si lo mismo podría pasar en México, donde sus socios conductores no cuentan con las mismas condiciones. Es importante recordar que, la empresa de taxi por aplicación, llegó al país a prestar sus servicios a finales de 2013, pero se estableció como empresa privada en 2014, en la Ciudad de México, primera entidad en la que inicio sus operaciones.

Repartidor de UBER con su bicicleta. Foto: Especial

Uber dará salario mínimo en México

Hasta el momento no hay ningún indicio de que se pueda replicar lo que pasa con los trabajadores de la misma empresa en Massachusetts, Estados Unidos. Es importante señalar que el beneficio del salario mínimo para dichos trabajadores llega después de una denuncia de la mala retribución en las ganancias y de que la empresa les negara los derechos básicos.

En México no se han presentado denuncias de este tipo, pero si inconformidades por parte de otros prestadores de servicios, como los taxis, que no ven con buenos ojos la operación de la empresa y la acusan de no tener los permisos adecuados para operar.

Así que, es probable que en México este tipo de beneficio para los conductores y demás socios de Uber, no se dé con la prontitud que se desearía.