Urge Nuño reformas y aclara cabotaje: “No es apertura completa”

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, afirmó que para recuperar la Categoría 1 de seguridad aeronáutica “es crucial” la aprobación, “lo antes posible”, de reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos y, dentro de éstas, en particular, de los artículos que confieren facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en materia de verificación y seguridad operacional y para hacer exámenes médicos a pilotos, tripulaciones, mecánicos…

En entrevista con La Razón, también refirió que dentro de las iniciativas que ya se encuentran en la Cámara de Diputados hay otros componentes no forzosamente ligados al tema de la Categoría 1, como el asunto del cabotaje, sobre el cual aclaró que, si bien se le denomina así, de lo que se trata es sólo de dotarle facultades a la AFAC para, subrayó, poder analizar potenciales solicitudes de aerolíneas de rutas extranjeras.

Se le denomina cabotaje, (pero) lo que está haciendo la reforma es darle facultades a la AFAC para que pueda revisar solicitudes de rutas extranjeras con paradas nacionales, pero caso por caso

Jorge Nuño

Titular de la SICT

“No es una apertura en la que ya mañana cualquier aerolínea puede prestar servicios. No. No es así”, aclaró el funcionario, quien informó que buscará un encuentro con el capitán Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), para explicarle lo anterior “con mucho respeto y con muchas ganas de ver cómo sí”.

De las reformas que debe revisar y avalar el Congreso, ¿cuáles están vinculadas a recuperar la Categoría 1?

Requerimos del apoyo de los legisladores para la aprobación de reformas a dos leyes en específico: ley de aviación y ley de aeropuertos. Ahora bien, para poder recuperar la Categoría 1 lo que se necesita es aprobar las reformas que tienen que ver con las facultades que le estamos dotando a la Agencia Federal de Aviación Civil en ambas leyes. En la de Aviación son el artículo 6 bis, el 82 bis, el ter y quater. Esos le dan atribuciones en términos de verificación y seguridad operacional. Por otro lado, el artículo 85 le otorga atribuciones para poder llevar a cabo los exámenes de suficiencia psicofísica, que son los exámenes médicos.

En el tema de la Categoría 1, ¿el retorno a ésta está atado a los puntos que señala?

Sí. Está atado. El año pasado habíamos quedado que la Agencia Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) iba a venir el 12 de enero. No ocurrió así por un problema de comunicaciones que tuvieron en sus sistemas, y la reunión se canceló, pero nosotros seguimos trabajando. En aquel entonces había 39 hallazgos y de esos cerramos 12. De 17 más les mandamos toda la evidencia respecto a que estaban completas. Esas son las que vamos a revisar del 6 al 10 de febrero. Y hay 10 que son las que faltan. Esas están directamente relacionadas con la aprobación de estos artículos.

Cuando estuvo con los diputados de Morena, ¿se los hizo ver?

Fui claro en que la recuperación de la Categoría 1 está condicionada a que podamos tener la reforma planteada.

En este caso (recuperar la Categoría 1) no es solamente el tema de una agencia extranjera. Es el cumplimiento de un anexo a un acuerdo internacional que México firmó: el acuerdo de Chicago. Somos una región en la que intercambiamos más de 35 millones de pasajeros al año, una muy grande, y como bloque tener estándares de seguridad internacional es muy importante.

¿Hay plazo perentorio para que se tenga la reforma?

Si queremos tener Categoría 1 para principios de abril, tendríamos que tener aprobada la reforma hacia finales de febrero o primera semana de marzo. A nosotros nos urge y ya estamos solicitando cita con las comisiones (de legisladores que dictaminarán). Entiendo que vamos a tenerla pronto. Pero también nos estamos reuniendo con la fracción de Morena y sus asesores para poder explicar cuál es la envergadura que tiene esta reforma. Y además queremos explicarles a todos. Yo me mostré abierto a que cualquier diputado acceda (a la información) porque esto no es de colores (partidistas). Recuperar la Categoría 1 tendrá beneficios importantes para el país. Nos permitirá tener nuevas rutas. El más beneficiado aquí será nuestro nuevo aeropuerto.

¿Ve disposición en el Congreso para acometer estas reformas?

Sí. Se mostraron interesados. Tienen dudas, pero nuestra obligación es aclararlas. Estaremos 24-7, todo el equipo de la secretaría, disponible para discutir estos temas.

¿En qué estado se encuentran los avances para recuperar Categoría 1?

Es difícil ponerle una ponderación, pero digamos que estamos a un 98 por ciento. Lo que nos falta es verificar, del 6 al 10 de febrero, los 17 hallazgos cerrados. De eso no tengo duda, porque he venido trabajando con el general Enrique Vallín, director de la AFAC. La FAA ya tiene esa información. Una de las cosas que me había preguntado el líder del equipo de la FAA que viene era si la AFAC ya tenía facultad de hacer exámenes, y lo que hicimos mientras la reforma ocurre es que, basados en que el secretario puede delegar funciones, recién se publicó en el Diario Oficial un acuerdo delegatorio. Lo ideal es la re-forma, pero por vía de mientras ya vamos operacionalizando.

¿Y el tema del cabotaje?

Sobre eso quisiera hacer una acotación. Si bien se le denomina cabotaje, lo que está haciendo la reforma es darle facultades a la AFAC para que, en su caso y en su momento, pueda revisar solicitudes de rutas extranjeras con paradas nacionales, pero caso por caso. Lo que la faculta es a tener un procedimiento para poder revisar ese tipo de solicitudes. ¿Y cómo las va a procesar? Tiene que justificar que hay un interés público; que la ruta es estratégica; que cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional y que el aeropuerto de destino cuenta con todas las capacidades de operar esa ruta. No estamos proponiendo una apertura completa. Es solamente dotarle de facultades a la AFAC para poder analizar potenciales solicitudes. No es una apertura en la que mañana cualquier aerolínea puede prestar servicios. No, no es así.

Hay movilizaciones de pilotos que se oponen al tema del cabotaje, ¿hay ahí un tema de desinformación?

Es necesario reunirse con ellos. Una de las cosas que tengo pendiente es reunirme con el capitán Humberto Gual, para explicarle cuál es el propósito que tenemos en ese tema en específico. Entiendo la postura de ellos y también creo que están en su derecho de que la secretaría los escuche. Y con mucho respeto, y con muchas ganas de ver cómo sí, estaríamos platicando con ellos.

Si lo del cabotaje siguiera complicado, ¿cuál sería una salida posible?

Que se pueda aprobar como lo tenemos, pero estamos abiertos a la discusión con ellos.